Así es la cárcel federal de Nueva York donde está preso Nicolás Maduro, un "infierno en la tierra"

Nicolás Maduro se encuentra recluido en una prisión federal de Nueva York, un centro penitenciario que ha sido señalado por sus duras condiciones de reclusión y que ha sido calificado por diversos reportes periodísticos como un “infierno en la tierra”, debido a los constantes problemas de violencia, precariedad y muertes al interior.

Nicolás Maduro permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de Nueva York/X: @PanAmPost_es

El mandatario venezolano permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), ubicado en Brooklyn, una cárcel federal utilizada para internos de alta peligrosidad o acusados de delitos graves, mientras enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.

Este penal ha ganado notoriedad internacional no solo por albergar a figuras de alto perfil, sino también por el historial de denuncias relacionadas con el trato a los reclusos, deficiencias en los servicios básicos y condiciones que han sido cuestionadas incluso por autoridades judiciales.

Las condiciones del Centro de Detención Metropolitano han sido cuestionadas por organizaciones y autoridades judiciales en distintos momentos./ AP

Cómo es la prisión federal donde está Maduro

El MDC de Brooklyn fue inaugurado en la década de los noventa y actualmente aloja a más de mil internos, muchos de ellos vinculados a casos de narcotráfico, crimen organizado y delitos federales. Entre sus reclusos han figurado personajes conocidos a nivel internacional.

La prisión federal de Brooklyn ha alojado a personajes de alto perfil vinculados a casos de crimen organizado y delitos federales./ AP

De acuerdo con distintos reportes, el centro ha registrado muertes violentas, agresiones con armas punzocortantes, hacinamiento y fallas constantes en el suministro de agua, electricidad y calefacción, lo que ha generado protestas y críticas reiteradas.

Ex internos y organizaciones han señalado que la alimentación es deficiente, las celdas carecen de condiciones adecuadas de higiene y la atención médica resulta limitada, factores que han contribuido a que el penal sea considerado uno de los más problemáticos del sistema penitenciario estadounidense.

Un penal con mala reputación internacional

La prisión también ha sido objeto de revisiones judiciales luego de que algunos jueces federales expresaran preocupación por enviar detenidos a un centro con antecedentes de violencia y precariedad, al considerar que las condiciones podrían vulnerar derechos básicos.

El penal ha sido señalado por muertes de reclusos, agresiones y deficiencias en servicios básicos, según reportes y testimonios./ AP

En este contexto, la reclusión de Nicolás Maduro en el MDC ha generado reacciones a nivel internacional, tanto por el perfil del personaje como por el lugar donde permanece detenido, un penal que carga con una reputación negativa dentro y fuera de Estados Unidos.