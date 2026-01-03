Venezuela ya tiene presidenta: Tribunal ordena que Delcy Rodríguez tome el poder tras detención de Maduro

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro en medio de un “ataque a gran escala” estadounidense contra Venezuela el sábado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, figura prominente de la revolución socialista venezolana y cercana colaboradora del depuesto mandatario, deberá asumir como presidenta interina, de acuerdo con la Constitución de Venezuela y por orden del máximo tribunal del país.

Delcy Rodríguez era la Vicepresidenta de Venezuela con Nicolás Maduro/AP

El Tribunal Supremo ordena la sucesión

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que Rodríguez:

“asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Así lo indicó la magistrada Tania D'Amelio al leer el pronunciamiento oficial.

“A la luz de la situación excepcional generada por el secuestro” del presidente Maduro, “lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones”, acotó la magistrada.

Lo que establece la Constitución

Según la Constitución, en caso de “falta absoluta” del presidente después de que se ha juramentado y no han transcurrido los primeros cuatro años de su sexenio, el vicepresidente es quien debe encargarse de la presidencia.

Maduro asumió como mandatario el 10 de enero de 2024 para una tercera gestión de seis años.

El tribunal procedió “de oficio a interpretar los preceptos constitucionales aplicables con el fin de aclarar y disipar cualquier incertidumbre jurídica, con el objeto de establecer la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional”.

Con apego a la ley, Delcy asumirá la presidencia de Venezuela ante la ausencia de Maduro/AP

La medida de protección busca “garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial, temporal o absoluta”, añadió.

La Constitución ordena la realización de “una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes” a la falta absoluta.

Dudas dominan la escena política

Sin embargo, la situación legal en Venezuela tras la abrupta salida de Maduro del poder como consecuencia de su captura aún genera dudas.

Este escenario no figura expresamente en el texto constitucional y el Tribunal Supremo, integrado en su mayoría por exfuncionarios oficialistas, dejó pendiente formalizar la “falta absoluta”.

Tampoco hay certeza de que la vicepresidenta efectivamente dirija el gobierno.

“Vamos a gobernar ese país (Venezuela) hasta que podamos tener una transición segura, apropiada y legal”, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump el sábado ante medios de prensa.

Maduro fue sacado del país luego de meses de creciente presión por parte de Washington, en una operación nocturna anunciada horas después por Trump en redes sociales.

Trump indicó que Rodríguez ya había sido juramentada como presidenta de Venezuela, conforme a la transferencia de poder delineada en la Constitución. Sin embargo, la televisión estatal no transmitió ninguna ceremonia de juramentación.

Nicolás Maduro se encuentra detenido en Estados Unidos por narcotráfico/X: @FaytuksNetwork

El mensaje de Delcy Rodríguez

En su discurso televisado, Rodríguez no se declaró presidenta interina ni mencionó una transición política. Un rótulo en la parte inferior de la pantalla la identificaba como vicepresidenta. Tampoco dio señales de cooperación con Estados Unidos.

“El único presidente de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro”, dijo Rodríguez, rodeada de altos funcionarios civiles y jefes militares.

“Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda”, añadió.

Delcy Rodríguez, una figura clave del chavismo

La vicepresidenta, de 56 años, abogada y política de larga trayectoria, ha ejercido numerosos cargos durante los mandatos de Maduro y de su predecesor y mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Rodríguez ocupa la Vicepresidencia desde el 14 de junio de 2018 y fue designada por Maduro como ministra de Hidrocarburos el 27 de agosto de 2024.

También se desempeñó como ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior entre septiembre de 2020 y agosto de 2024.

En su momento presidió la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por Maduro en 2017 para neutralizar al Legislativo de mayoría opositora elegido en 2015.

Dicha Asamblea se instaló en agosto de 2017, tras cuatro meses de protestas reprimidas por fuerzas de seguridad y militares, que dejaron más de un centenar de muertos, miles de heridos y decenas de detenidos.

Por esos hechos, desde 2018, la Corte Penal Internacional mantiene una investigación en curso por posibles crímenes de lesa humanidad, aún sin resolución.

Delcy cuenta con el apoyo del gobierno chavista para continuar con la administración de Maduro/AP

Orígenes familiares y antecedentes

Rodríguez —hermana menor del actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez— es hija de Jorge Antonio Rodríguez, líder político marxista venezolano y fundador de la Liga Socialista, partido en el que Maduro militó en su juventud.

Como consecuencia de su participación en el secuestro en 1976 del estadounidense William Niehous, jefe de operaciones de Owens-Illinois en Venezuela, su padre fue detenido y murió bajo custodia de la entonces policía política.

Niehous, acusado por los guerrilleros de la época de ser agente de la CIA, fue localizado más de tres años después por la policía, de manera fortuita, durante la búsqueda de ladrones de ganado en una zona agrícola del estado Bolívar.