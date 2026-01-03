Quién es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela en el foco tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Caracas, 18 de mayo de 1969) es una política, abogada y diplomática venezolana que ha ocupado varios puestos de alto nivel durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y actualmente se desempeña como vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela.

Formación y primeros pasos

Rodríguez se graduó en Derecho por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y tiene estudios de posgrado en derecho laboral y relaciones internacionales, algunos de ellos realizados en instituciones académicas de Francia y el Reino Unido.

Es hija del dirigente político Jorge Rodríguez padre, quien fue fundador de la Liga Socialista, y hermana de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

Carreras políticas y cargos públicos

Delcy Rodríguez ha ocupado varios cargos estratégicos en el Gobierno venezolano:

Fue Ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información (2013–2014).

Se desempeñó como Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela (2014–2017).

Fue Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017–2018), órgano que tuvo amplias atribuciones durante ese periodo.

Desde junio de 2018 es vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, el cargo más alto después del presidente.

Además, ha tenido responsabilidades relacionadas con áreas económicas y diplomáticas en entornos de gobiernos democráticos y desafíos internacionales.

Papel actual en la crisis política

La figura de Rodríguez ha cobrado especial relevancia tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero de 2026 durante una operación militar estadounidense señala por algunos gobiernos como controversial.

Aunque el presidente de Estados Unidos aseguró que Rodríguez estaba en contacto con su administración para coordinar la transición, ella ha rechazado públicamente cualquier cooperación que implique someterse a la influencia de Washington, calificando la operación como una agresión externa e insistiendo en que Maduro sigue siendo el único presidente legítimo de Venezuela en alocuciones transmitidas por medios estatales.

En discursos recientes, Rodríguez ha exigido prueba de vida de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y ha convocado a la defensa de la soberanía nacional en medio de la incertidumbre política.

Linea de sucesión constitucional

Según la Constitución de Venezuela, en caso de ausencia del presidente en el ejercicio pleno de sus funciones, la vicepresidencia debe asumir la jefatura del Estado y convocar a elecciones en un plazo determinado. En el contexto actual, esto ha situado a Delcy Rodríguez en una posición clave para liderar cualquier transición interna que surja tras los acontecimientos recientes.