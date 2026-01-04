Asesinan al empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona

El empresario tequilero Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida en el estado de Jalisco, luego de haber sido reportado como secuestrado días antes, confirmaron autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo del empresario fue encontrado el 29 de diciembre de 2025 en un tramo carretero del municipio de Atenguillo, después de que se perdiera contacto con él tras un ataque armado.

Autoridades de Jalisco confirmaron el hallazgo sin vida del empresario tequilero Adrián Corona Radillo/ RS

Los primeros reportes señalan que Corona viajaba con su familia rumbo a Puerto Vallarta cuando fue interceptado por hombres armados en el punto conocido como Crucero Volcanes, donde los agresores los despojaron de su vehículo y pertenencias.

Durante el ataque, el empresario fue privado de la libertad, mientras que sus familiares fueron abandonados en el lugar, lo que permitió que se diera aviso a las autoridades e iniciara un operativo de búsqueda.

El empresario fue interceptado por hombres armados cuando viajaba rumbo a Puerto Vallarta/ RS

Posteriormente, la Fiscalía de Jalisco confirmó que el cuerpo hallado correspondía a Adrián Corona Radillo, el cual presentaba signos de violencia y al menos un impacto de bala, lo que confirmó que se trató de un homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la exigencia de algún rescate, ni han dado a conocer personas detenidas relacionadas con el caso, aunque las investigaciones continúan abiertas.

Quién era Adrián Corona Radillo

Adrián Corona era un empresario originario de Tonaya, Jalisco, y se desempeñaba como presidente de Grupo Corona, una empresa dedicada a la producción y comercialización de tequila y otras bebidas alcohólicas, con presencia en distintos mercados.

Tras la identificación del cuerpo, las autoridades realizaron los trámites correspondientes y entregaron los restos a la familia para los servicios funerarios, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.