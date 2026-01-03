Consejo de Seguridad de la ONU convocará reunión de emergencia por la operación militar de EE. UU. en Venezuela

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) se reunirá de urgencia este lunes 5 de enero para discutir las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos en Venezuela, que incluyeron bombardeos y el arresto de su presidente, Nicolás Maduro, informaron fuentes diplomáticas.

AP

La convocatoria fue solicitada por Venezuela, con el respaldo de países como Colombia, Rusia y China, según los registros del programa oficial de reuniones del organismo. La sesión está programada para analizar la “situación de amenaza a la paz y seguridad internacionales” que habrían generado las operaciones militares estadounidenses.

AP

¿Por qué se convoca la reunión del CSNU?

La reunión de emergencia se produce en medio de una amplia preocupación internacional por la operación de Estados Unidos en territorio venezolano, considerada por varios gobiernos y diplomáticos como una posible violación del principio de soberanía nacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

AP

El secretario general de la ONU, António Guterres, describió la acción como un “precedente peligroso”, en línea con declaraciones de autoridades de diversos países que han advertido sobre el impacto que una intervención militar podría tener en los marcos legales internacionales de paz y seguridad.

Venezuela argumenta que la operación constituyó un acto de agresión y que la reunión es necesaria para que el organismo internacional aborde la situación y sus implicaciones.

AP

El encuentro del Consejo de Seguridad será una instancia clave para medir el alcance del debate global sobre el uso de la fuerza, la defensa de la soberanía y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas en el contexto de la crisis en Venezuela.