Al menos 40 muertos deja ataque de Estados Unidos en Venezuela, según The New York Times

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas militares de Estados Unidos en un operativo realizado en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, según reportó The New York Times. La detención ocurrió el sábado 3 de enero de 2026, como parte de una ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump, quien busca forzar un cambio de poder en el país sudamericano tras años de tensión diplomática y acusaciones de fraude electoral.

Operaciones militares estadounidenses se desplegaron en Caracas durante el ataque que dejó decenas de muertos y terminó con la captura de Nicolás Maduro, de acuerdo con The New York Times./ AP

De acuerdo con el reporte, el operativo militar fue “rápido y abrumador” e involucró el despliegue de más de 150 aeronaves estadounidenses con el objetivo de neutralizar las defensas aéreas venezolanas. Esto permitió el ingreso de helicópteros que transportaron a las fuerzas especiales encargadas de capturar a Maduro. Un alto funcionario venezolano, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que al menos 40 personas, entre civiles y soldados, murieron durante el ataque.

Horas después de la incursión, el presidente Trump ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que Estados Unidos “dirigiría el país” hasta que se pudiera organizar una “transición segura, adecuada y juiciosa” del poder. Aunque no confirmó una ocupación militar permanente, señaló que no le preocupaba la presencia de “tropas sobre el terreno”, lo que abrió el debate sobre un posible compromiso militar prolongado en Venezuela.

Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico tras ser capturado en un operativo militar en Venezuela, reportó The New York Times./ Donald Trump

Pese a la captura de Maduro, el sábado por la tarde no se observaba una presencia militar estadounidense visible en las calles venezolanas. Funcionarios de alto nivel y medios estatales continuaban operando con normalidad, mientras aliados del chavismo mantenían un discurso de desafío frente a Washington.

Petróleo, acusaciones y tensión internacional

Uno de los puntos centrales del discurso de Trump fue su intención de abrir las reservas petroleras de Venezuela a empresas estadounidenses. “Vamos a dirigir bien el país. Vamos a ganar mucho dinero”, afirmó el mandatario, señalando que las compañías privadas pagarían por reconstruir la infraestructura energética. También acusó a gobiernos venezolanos anteriores de haber “robado nuestro petróleo”, en referencia a la nacionalización del sector.

Simpatizantes del gobierno venezolano realizaron protestas antiestadounidenses en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro/ X

En el plano judicial, un juez federal de Nueva York reveló una nueva acusación contra Maduro, su esposa y otros cuatro implicados, por delitos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas automáticas. La acusación retoma señalamientos previos relacionados con el llamado Cártel de los Soles, aunque analistas y agencias de inteligencia han cuestionado la existencia de dicha organización como una estructura formal.

Tras la captura, la televisión estatal venezolana transmitió protestas antiestadounidenses en Caracas y otras ciudades, donde simpatizantes de Maduro calificaron el operativo como un secuestro ilegal. En Estados Unidos, pequeños grupos de venezolanos se congregaron cerca de la Base Stewart de la Guardia Nacional Aérea, donde algunos celebraron lo ocurrido. Un migrante venezolano resumió el momento al afirmar que “la dictadura había sido demolida”.