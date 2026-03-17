Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs León de la Jornada 9?

Chivas vs León l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 09:53 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se juega el partido reprogramado en el Akron

El CD Guadalajara recibe al León en el Akron, partido que fue pospuesto de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX debido al partido de Leyendas entre el Real Madrid y Barcelona en la Perla Tapatía. Ahora las Chivas se encuentran ante la posibilidad de ponerse en la cima con una victoria.

Los dirigidos por Gabriel Milito vuelven a casa tras nuevamente retomar el camino del triunfo luego de un par de derrotas  que provocó que terminaran perdiendo el liderato. En frente tendrán a los Panzas Verdes, un equipo que se ha quedado sin técnico y que se encuentra en el décimo quinto puesto.

Armando González, de Chivas, en duelo ante Santos Laguna | MEXSPORT

Imbatibles en casa

Ante la estadística también destaca su imbatibilidad en casa, su última derrota de Chivas en su estadio se remonta al 20 de septiembre de 2025, cuando cayó 3-0 frente al Toluca. Desde entonces, el conjunto rojiblanco no ha vuelto a perder ante su afición y en sus últimos nueve compromisos en el Estadio AKRON registra siete victorias y un empate.

La racha positiva comenzó en la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando Guadalajara se impuso 3-1 a Necaxa. Desde ese momento, el equipo ha conseguido triunfos frente a Mazatlán FC, Atlas, Rayados, Pachuca, Querétaro y América, además de un empate sin goles ante Cruz Azul en la Fase Final del torneo pasado.

Estadio ARKON previo al Chivas vs Santos del Clausura 2026 | IMAGO7

La última ocasión en que Chivas logró una racha similar sin perder como local fue en 2024, bajo la dirección de Fernando Gago, cuando el equipo sumó 10 partidos invicto en casa, producto de seis victorias y cuatro empates. En aquella oportunidad, el Guadalajara se quedó a un solo encuentro de igualar la marca de Almeyda, luego de caer 2-3 ante Atlas en el Clásico Tapatío.

La mejor racha de Chivas sin perder en el Estadio AKRON se registró durante el Clausura 2017, cuando el equipo dirigido por Matías Almeyda acumuló 11 partidos consecutivos sin derrota, con saldo de seis victorias y cinco empates que a la postre los llevaría a alzar el campeonato.

Gabriel Milito durante el partido entre Chivas y Santos | MEXSPORT
Gabriel Milito durante el partido entre Chivas y Santos | MEXSPORT

¿Cuáles son los antecedentes más recientes?

Chivas recibe al León y tras los últimos cinco juegos disputados entre ambos destacan tres victorias para los Panzas Verdes por dos del Rebaño. De los cinco partidos dos han sido en el Akron con victoria por bando, por lo que los resultados hasta ahora los tiene muy parejo.

Todo está listo para que este 18 de marzo se juegue el compromiso pendiente de la Jornada del Clausura 2026 entre Chivas y León que buscan los tres puntos desde el Akron en punto de las 20:07 hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Amazon Prime, además del minuto a minuto de Récord.

Fecha: 18 de marzo

Hora: 20:07

Estadio: Akron

Transmisión: Amazon Prime

Últimos videos
Lo Último
09:53 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs León de la Jornada 9?
09:44 Primer vistazo a Spider-Man: Brand New Day recrea portada icónica de Marvel
09:22 España confirma que jugará partido amistoso contra Serbia tras la cancelación de la Finalissima
09:16 ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
09:10 Reportan que NBA votará sobre expandirse en Las Vegas y Seattle
09:08 Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
09:05 Paro de 72 horas de la CNTE en CDMX: rutas y avenidas afectadas por marchas y bloqueos
08:31 Barcelona llegó a acuerdo para renovación de Hansi Flick, aseguró Joan Laporta
08:24 Neymar lanza mensaje tras quedar fuera de la convocatoria de Brasil: “Trabajaré en silencio”
08:19 Canadá presenta los uniformes que usará en la Copa del Mundo 2026
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Bombazo? Monterrey tiene en la mira firmar a un viejo conocido de Chivas
2
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
3
Especiales El Hugo Sánchez más personal en la presentación del libro: "El amor en tiempos de futbol"
4
Futbol Luto en el futbol mexicano: Canterano del Toluca fallece a los 22 años
5
Futbol ¿CR7 llega a partido ante México? Revelan convocatoria de Portugal
6
Futbol ¿Andrés Gudiño o Kevin Mier? Nicolás Larcamón ya tiene a su portero titular para enfrentar a Monterrey
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs León de la Jornada 9?
Futbol
17/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs León de la Jornada 9?
Primer vistazo a Spider-Man: Brand New Day recrea portada icónica de Marvel
Contra
17/03/2026
Primer vistazo a Spider-Man: Brand New Day recrea portada icónica de Marvel
España confirma que jugará partido amistoso contra Serbia tras la cancelación de la Finalissima
Futbol
17/03/2026
España confirma que jugará partido amistoso contra Serbia tras la cancelación de la Finalissima
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Futbol
17/03/2026
¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
Reportan que NBA votará sobre expandirse en Las Vegas y Seattle
Basquetbol
17/03/2026
Reportan que NBA votará sobre expandirse en Las Vegas y Seattle
Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
Futbol
17/03/2026
Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León