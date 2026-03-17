¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs León de la Jornada 9?

El CD Guadalajara recibe al León en el Akron, partido que fue pospuesto de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX debido al partido de Leyendas entre el Real Madrid y Barcelona en la Perla Tapatía. Ahora las Chivas se encuentran ante la posibilidad de ponerse en la cima con una victoria.

Los dirigidos por Gabriel Milito vuelven a casa tras nuevamente retomar el camino del triunfo luego de un par de derrotas que provocó que terminaran perdiendo el liderato. En frente tendrán a los Panzas Verdes, un equipo que se ha quedado sin técnico y que se encuentra en el décimo quinto puesto.

Armando González, de Chivas, en duelo ante Santos Laguna | MEXSPORT

Imbatibles en casa

Ante la estadística también destaca su imbatibilidad en casa, su última derrota de Chivas en su estadio se remonta al 20 de septiembre de 2025, cuando cayó 3-0 frente al Toluca. Desde entonces, el conjunto rojiblanco no ha vuelto a perder ante su afición y en sus últimos nueve compromisos en el Estadio AKRON registra siete victorias y un empate.

La racha positiva comenzó en la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando Guadalajara se impuso 3-1 a Necaxa. Desde ese momento, el equipo ha conseguido triunfos frente a Mazatlán FC, Atlas, Rayados, Pachuca, Querétaro y América, además de un empate sin goles ante Cruz Azul en la Fase Final del torneo pasado.

Estadio ARKON previo al Chivas vs Santos del Clausura 2026 | IMAGO7

La última ocasión en que Chivas logró una racha similar sin perder como local fue en 2024, bajo la dirección de Fernando Gago, cuando el equipo sumó 10 partidos invicto en casa, producto de seis victorias y cuatro empates. En aquella oportunidad, el Guadalajara se quedó a un solo encuentro de igualar la marca de Almeyda, luego de caer 2-3 ante Atlas en el Clásico Tapatío.

La mejor racha de Chivas sin perder en el Estadio AKRON se registró durante el Clausura 2017, cuando el equipo dirigido por Matías Almeyda acumuló 11 partidos consecutivos sin derrota, con saldo de seis victorias y cinco empates que a la postre los llevaría a alzar el campeonato.

Gabriel Milito durante el partido entre Chivas y Santos | MEXSPORT

¿Cuáles son los antecedentes más recientes?

Chivas recibe al León y tras los últimos cinco juegos disputados entre ambos destacan tres victorias para los Panzas Verdes por dos del Rebaño. De los cinco partidos dos han sido en el Akron con victoria por bando, por lo que los resultados hasta ahora los tiene muy parejo.

Todo está listo para que este 18 de marzo se juegue el compromiso pendiente de la Jornada del Clausura 2026 entre Chivas y León que buscan los tres puntos desde el Akron en punto de las 20:07 hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Amazon Prime, además del minuto a minuto de Récord.

Fecha: 18 de marzo

Hora: 20:07

Estadio: Akron