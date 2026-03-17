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Futbol

España confirma que jugará partido amistoso contra Serbia tras la cancelación de la Finalissima

Se cancela la Finalissima entre España y Argentina l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 09:22 - 17 marzo 2026
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Luego de que no se concretara un acuerdo con Argentina para buscar otra sede para la Finalissima fuera de Qatar, España confirmo que jugará un partido amistoso ante Serbia en el mismo día en que se disputaría el encuentro contra el campeón sudamericano.

La Selección Española y la Selección Argentina no jugarán la Finalissima l MEXSPORT

Con lo descrito en el comunicado que lanzó la Real Federación Española, el partido se llevará a cabo en el Estadio La Cerámica, la casa del Villarreal, que tiene un espacio para 21 mil espectadores.

Con este partido, será la cuarta vez que el combinado español se ve las caras con la Selección de Serbia. Ambas selecciones tienen dos enfrentamientos recientes en la Nations League. Primeramente un empate a cero goles en Belgrado y en la Vuelta una victoria para 'La Roja' por 3-0 en Córdoba.

El Estadio castellonense del Villarreal albergará por cuarta vez un partido del combinado ibérico donde registra dos triunfos ante San Marino y Chile respectivamente sumando un empate a un gol ante Suiza.

La Asociación de Futbolistas Españoles había mostrado su preocupación sobre el hecho de jugar en un país afectado por la guerra, argumentando poner en riesgo la vida de los futbolistas, por lo que al no llegar a un acuerdo con la Selección de Argentina, se dio por cancelado el evento.

Argentina iba a jugar contra España la Finalissima l MEXSPORT

Cancelación del Qatar Football Festival

Serbia fue uno de los países invitados al Qatar Football Festival que disputaría varios encuentros internacionales, entre ellos La Finalissima. Con todo el reciente movimiento del conflicto bélico en esa zona de medio oriente, muchos eventos han sido cancelados debido a la fuerte tensión que se vive.

Serbia era una de los países invitados al Qatar Football Festival l MEXSPORT
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