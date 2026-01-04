¡Nachos nuevos! Rayadas tiene gesto con aficionada tras incidente en las gradas

El triunfo de Rayadas Femenil por 4-0 sobre Puebla en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil no solo dejó sensaciones positivas en lo deportivo, sino también una escena que se volvió viral por el gesto del club hacia una aficionada en las gradas. Durante el desarrollo del partido, una acción fortuita terminó robándose reflectores fuera del terreno de juego.

En una jugada sin mayor trascendencia, una jugadora de Rayados lanzó el balón hacia la tribuna y, por un descuido, este impactó directamente en una aficionada. El golpe provocó que los nachos y el queso que estaba consumiendo terminaran esparcidos sobre su jersey, generando sorpresa y risas entre quienes presenciaron el momento.

Para la anécdota

Lejos de dejar el incidente como una simple anécdota, el club regiomontano reaccionó de inmediato. Personal de Rayados se acercó a la aficionada para ofrecerle una recompensa: una nueva orden de nachos, como gesto de cortesía tras el inesperado percance vivido en las gradas.

La acción fue bien recibida por la seguidora, quien tomó el momento con buen humor, y rápidamente se ganó la simpatía del resto de la afición. El detalle del club fue captado por varios asistentes y comenzó a circular en redes sociales, donde fue aplaudido como un ejemplo de cercanía con los aficionados.

Este tipo de gestos refuerzan la imagen de Rayados Femenil como una institución atenta a su público, incluso en situaciones accidentales que forman parte del ambiente del estadio. Más allá del marcador, el episodio dejó una postal positiva en la experiencia del día de partido.

¿Cómo fue el partido?

En lo futbolístico, Rayados dominó de principio a fin y confirmó su candidatura al protagonismo del Clausura 2026 con una contundente victoria ante Puebla. El resultado fue el complemento perfecto para una tarde redonda en el estadio.

El incidente de los nachos terminó siendo una anécdota simpática que humanizó el espectáculo y recordó que el futbol también se vive desde las tribunas, donde pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

Así, la goleada 4-0 de Rayados sobre Puebla quedará en la memoria no solo por los goles, sino también por un gesto sencillo que reflejó empatía y atención hacia la afición en el arranque de la Liga MX Femenil.

