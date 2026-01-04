Critics Choice Awards 2026: lista completa de ganadores

Los Critics Choice Awards 2026 se celebraron la noche de este domingo 4 de enero, consolidándose como uno de los termómetros más relevantes de la temporada de premios en cine y televisión. La ceremonia, organizada por la Critics Choice Association, reunió a las producciones más destacadas del año y marcó tendencias claras rumbo a los Óscar y los Emmy.

La premiación dejó definiciones contundentes. Hubo títulos que se consolidaron como favoritos absolutos, otros que confirmaron su fuerza creativa y varias series que dominaron en categorías clave, delineando el panorama de los próximos meses.

Benicio del Toro, Leonardo DiCaprio y Cassandra Kulukundis son parte del elenco de la película One Battle After Another/AP

Una batalla tras otra, la cinta a vencer rumbo al Óscar

La gran ganadora de la noche fue “Una batalla tras otra” (One Battle After Another), que se llevó Mejor Película, Mejor Director para Paul Thomas Anderson y Mejor Guion Adaptado. Con estos reconocimientos, la cinta se posiciona como la producción a vencer en la carrera rumbo al Óscar.

El dominio en categorías principales refuerza su estatus dentro de la crítica especializada y la coloca como uno de los títulos centrales de la temporada.

Sinners destaca en guion y música original

Otra de las producciones más reconocidas fue “Sinners”, que tuvo una noche sólida en categorías técnicas y creativas. La cinta ganó Mejor Guion Original y Mejor Música Original, confirmando su impacto en apartados clave de la narrativa y el diseño sonoro.

Además, el filme también fue reconocido por su casting, subrayando la fortaleza integral de su propuesta artística.

Adolescence, la serie más premiada de la noche

En el terreno televisivo, “Adolescence” se convirtió en la serie más premiada de los Critics Choice Awards 2026. La producción dominó las categorías de miniserie, así como los reconocimientos a mejores actuaciones, consolidando su posición como el título más sólido del formato limitado.

Su desempeño dejó claro el peso que tendrá en la próxima temporada de premios televisivos.

La serie 'Adolescente' fue la gran ganadora en los premios para la TV/AP

The Studio se impone como la mejor comedia del año

En el apartado de comedia, “The Studio” se alzó con el premio a Mejor Serie de Comedia, además de reconocimientos actorales. La producción se consolidó como la comedia del año, imponiéndose ante una competencia fuerte y diversa.

El triunfo confirma la preferencia de la crítica por su propuesta narrativa y su desempeño colectivo.

Jacob Elordi, de Frankenstein, ganó el premio a Mejor Actor de Reparto/AP

Lista completa de ganadores – Cine

Mejor Película: Una batalla tras otra

Una batalla tras otra Mejor Director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) Mejor Actor: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Timothée Chalamet (Marty Supreme) Mejor Actriz: Jessie Buckley (Hamnet)

Jessie Buckley (Hamnet) Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi (Frankenstein)

Jacob Elordi (Frankenstein) Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan (Weapons)

Amy Madigan (Weapons) Mejor Guion Original: Sinners

Sinners Mejor Guion Adaptado: Una batalla tras otra

Una batalla tras otra Mejor Música Original: Sinners

Sinners Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters Mejor Película de Lengua Extranjera: The Secret Agent

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, ganó el premio a Mejor Director/AP

Lista completa de ganadores – Televisión

Mejor Serie de Drama: The Pitt

The Pitt Mejor Actor en Serie de Drama: Noah Wyle (The Pitt)

Noah Wyle (The Pitt) Mejor Actriz en Serie de Drama: Rhea Seehorn (Pluribus)

Rhea Seehorn (Pluribus) Mejor Serie de Comedia: The Studio

The Studio Mejor Actor en Comedia: Seth Rogen (The Studio)

Seth Rogen (The Studio) Mejor Actriz en Comedia: Jean Smart (Hacks)

Jean Smart (Hacks) Mejor Miniserie: Adolescence

Adolescence Mejor Película para Televisión: Bridget Jones: Mad About the Boy

Bridget Jones: Mad About the Boy Mejor Serie Animada: South Park

South Park Mejor Serie en Lengua Extranjera: Squid Game

Un claro rumbo a la temporada de premios

Con estos resultados, los Critics Choice Awards 2026 dejaron claro el panorama rumbo a los premios más importantes del cine y la televisión. Las producciones ganadoras llegan fortalecidas a la carrera por los Óscar y los Emmy, mientras que la crítica ya marcó a sus favoritas en una noche que combinó reconocimientos esperados y algunas sorpresas.

La temporada de premios entra ahora en su fase decisiva, con títulos que ya tomaron ventaja desde la mirada especializada.