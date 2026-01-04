Audiencia de Nicolás Maduro y su esposa será el lunes en tribunal de Nueva York

El tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York fijó la primera audiencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos, la cual se llevará a cabo el lunes, en una comparecencia en la que también estará presente su esposa, Cilia Flores, de acuerdo con información confirmada por autoridades judiciales.

Esta audiencia marcará el inicio formal del proceso judicial contra el mandatario venezolano en territorio estadounidense, luego de que fuera puesto a disposición de la justicia federal tras su traslado a Nueva York.

Nicolás Maduro comparecerá el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en su primera audiencia en Estados Unidos.

Maduro y Flores deberán comparecer ante un juez federal para escuchar los cargos que enfrentan y conocer las condiciones iniciales del procedimiento legal, en una sesión considerada clave dentro del caso.

Audiencia conjunta ante tribunal federal de Nueva York

De acuerdo con lo informado, la audiencia se realizará de manera conjunta, por lo que Nicolás Maduro y Cilia Flores estarán presentes ante el mismo tribunal, donde se revisarán aspectos procesales iniciales, como la lectura de cargos y las medidas cautelares.

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York es una de las cortes federales más relevantes de Estados Unidos, al concentrar procesos de alto perfil relacionados con delitos federales e internacionales.

Las autoridades judiciales no detallaron la duración de la audiencia, aunque se prevé que sea una comparecencia inicial, como parte de los procedimientos habituales en este tipo de casos.

Contexto judicial y reacciones internacionales

El caso ha generado reacciones a nivel internacional, debido al impacto político y diplomático que representa la comparecencia de un jefe de Estado extranjero ante la justicia estadounidense.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, también acudirá a la audiencia fijada por el tribunal estadounidense./ AP

Mientras tanto, Maduro permanece bajo custodia federal en Nueva York, a la espera de que se desarrolle esta primera audiencia, la cual definirá los siguientes pasos del proceso legal.

Por su parte, distintos gobiernos y organismos internacionales han seguido de cerca el caso, atentos a las implicaciones jurídicas y políticas que podría tener el desarrollo del juicio.

La comparecencia ante el tribunal federal representa un momento clave en el proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos, con atención tanto de la comunidad internacional como de la opinión pública.