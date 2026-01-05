¿Quiénes han sido todos los técnicos del Manchester United desde la salida de Sir Alex Ferguson y qué han ganado?

El Manchester United anunció la salida de Ruben Amorim después de más de un año de fracasos y sin el éxito esperado. Pese a que el entrenador lusitano aseguró que no iba a renunciar después del empate en Premier League ante Leeds United, la directiva de los Red Devils no se tentó la mano y acabó con otra desastrosa época para los que juegan en Old Trafford.

Desde la salida del legendario Sir Alex Ferguson, 10 entrenadores -tanto oficiales como interinos- dejaron una huella poco decorosa en el legado del originario de Glasgow. Dichos estrategas estrenaron una tragicomedia en el Teatro de los Sueños, que al día de hoy se presenta como la actuación principal.

Sir Alex Ferguson | AP

¿Quiénes han sido todos los entrenadores desde la salida de Alex Ferguson?

El entrenador escocés dejó su cargo el 30 de junio de 2013, después de casi 37 años en el banquillo del Manchester United. La decena de técnicos que comenzó a desfilar por las butacas de los Red Devils comenzó con David Moyes, quien solamente estuvo en 51 encuentros del cuadro del noroeste de Inglaterra.

Al ser del mismo lugar de origen que Ferguson, se pensó que las glorias del Manchester United estaban en buenas manos, sin embargo, la realidad es que con Moyes comenzó la debacle. El escocés no ganó nada con los Red Devils, aunque estuvo en Cuartos de Final de Champions League.

David Moyes | AP

Después de la destitución de Moyes, Ryan Giggs fue el entrenador interino en cuatro juegos, todos de Premier League. Louis van Gaal fue el elegido tras la estancia de la leyenda del Manchester United, pero el neerlandés solamente logró levantar una FA Cup en la campaña 2015-16.

Tras la salida de Van Gaal, la directiva de los Red Devils eligió a José Mourinho como su nuevo timonel. 'The Special One' intentó replicar en Mánchester lo que hizo en Londres, con el Chelsea, sin embargo, aunque su paso no fue del todo malo, los éxitos estuvieron muy lejos de lo esperado; logró ganar una Europa League, una Copa de la Liga de Inglaterra y una Supercopa de Inglaterra.

Mourinho | AP

Ole Gunnar Solskjaer, leyenda noventera de los Red Devils, llegó al equipo como interino, pero se terminó por ganar su puesto y tuvo una larga estadía, aunque no ganó nada con el United. Después del noruego estuvo Michael Carrick, otra leyenda, pero que solamente tuvo un interinato de tres partidos.

Ralf Rangnick llegó a Mánchester en 2021, pero al igual que muchos, se fue sin pena ni gloria. La esperanza llegó en 2022, cuando Erik ten Hag asumió el cargo y muchos vislumbraron un futuro tan brillante como el del Ajax que hizo jugar de manera impoluta hace algunos años.

Erik ten Hag | AP

El resultado fue más de lo mismo, inversión gigantesca sin poco retorno y lleno de fracasos deportivos. El neerlandés ganó una FA Cup y una Copa de la Liga de Inglaterra, que fue más que sus dos últimos sucesores.

Ruud van Nistelrooy ocupó el cargo tras la salida de Ten Hag, aunque solamente por cuatro juegos. Después de una leyenda más que caminó por un cementerio de lo que antes fue Old Trafford, Ruben Amorim llegó, siendo lo más destacado de su estadía una Final perdida de Europa League ante Tottenham.

¿Quién será el entrenador del Manchester United tras la salida de Ruben Amorim?

Después de que se hizo oficial la salida de Ruben Amorim del Manchester United, el equipo inglés anunció a Darren Fletcher como su entrenador interino. El oriundo de Dalkeith tiene poca experiencia en los banquillos, pues solamente ha estado al frente de las inferiores de los Red Devils.

Ruben Amorim | AP