Manchester United rescató empate ante Leeds United y se mete en puestos europeos

A depende del acérrimo rival. Manchester United comenzó el 2026 con un empate y ahora depende de Manchester City para mantenerse en puesto de clasificación a Europa League. De igual forma, necesita que Sunderland tropiece ante Tottenhamm para no caer en la tabla de la Premier League.

Gracias a Matheus Cunha, los Red Devils evitaron la derrota en su primer partido del año y sumaron un punto en su visita a Leeds United, que se aleja cada vez más de zona de descenso. En cambio, los dirigidos por Ruben Amorim mantiene el paso irregular y no logran acercarse a los primeros puestos.

Matheus Cunha rescató el empate para su equipo | AP

Así fue el empate entre Leeds United y Manchester United

Un gol anulado a Cunha por fuera de lugar, un disparo al palo de los locales y una gran atajada de Lucas Perri se llevaron los reflectores en la primera mitad en Ellan Road. Sin embargo, fue hasta el primer tiempo que se movió el marcador, luego de que Brenden Aaronson aprovechó una desatención defensiva.

Tras una mala salida y pérdida de balón en mediocampo, Ayden Heaven perdió de vista su marca, no despejó y no vio a Aaronson, que llegó a su espalda y a velocidad dejó atrás al defensa de 19 años. Lisandro Martínez no alcanzó a cerrar a tiempo, con lo que el mediocampista estadounidense definió solo ante Senne Lammens.

Leeds United se adelantó en el marcador | AP

La reacción de los Diablos no tardó en llegar. Joshua Zirkzee nuevamente fue determinante y con apenas dos minutos en campo puso un pase filtrado para Cunha, quien definió sobre la barrida de Perri a pesar de su caída. El brasileño todavía tuvo un par de oportunidades más para darle vuelta al marcador, pero a sus remates les faltó dirección.

¿Cómo quedaron Manchester United y Leeds United?

Los Red Devils llegaron a 31 puntos y se colocan en el quinto puesto de la tabla, mismo que otorga el boleto a Europa League; por ahora están un punto por delante de Chelsea y dos por arriba de Sunderland, que todavía tienen pendiente su juego de esta jornada. Mientras que Leeds llegó a 22 unidades y a ocho de West Ham, que por ahora está descendido.

Manchester United ahora visitará a Burnley, el próximo miércoles 7 de enero para tratar de mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación; mientras que Leeds visitará a Newcastle el mismo día. Ambos compromisos están programados a las 14:15 horas (tiempo del centro de México).