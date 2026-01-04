Histórico futbolista del Leipzig anuncia su 'retiro' tras la muerte de su hermano

Kevin Kampl, uno de los futbolistas más representativos en la historia del RB Leipzig, anunció su salida anticipada del club alemán tras casi nueve años. El mediocampista esloveno de 35 años acordó con la directiva rescindir de manera anticipada su contrato, el cual estaba previsto para finalizar en el verano de 2026, estableciendo como fecha oficial de salida el próximo 31 de enero de 2026.

El club informó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, luego de que el jugador expresara su deseo de dejar la institución para enfocarse en su entorno personal, tras atravesar un periodo complicado a nivel familiar. Aunque el exfutbolista del Leverkusen evitó hablar de un retiro definitivo, reconoció que actualmente su prioridad está fuera de los terrenos de juego, lo que ha sido interpretado como una pausa indefinida en su carrera profesional.

Dejará el futbol un tiempo | MEXSPORT

Kevin Kampl llegó al RB Leipzig en el verano de 2017 procedente del Bayer 04 Leverkusen y rápidamente se consolidó como una pieza fundamental en el mediocampo del equipo. Durante ocho años y medio, el exinternacional esloveno se volvió en un referente en del club dentro del futbol alemán y europeo.

A lo largo de su paso por los Red Bulls, Kampl disputó un total de 283 partidos oficiales, cifra que lo coloca como el sexto jugador con más apariciones en la historia del club. En ese periodo registró 13 goles y 23 asistencias, además de participar en algunos de los momentos más relevantes del RB Leipzig, como la histórica Semifinal de la UEFA Champions League y la obtención de la DFB-Pokal en las ediciones de 2022 y 2023, así como la Supercopa de Alemania en 2023.

Tuvo un paso destacado | MEXSPORT

Despedida oficial y futuro abierto

El RB Leipzig confirmó que Kevin Kampl será despedido oficialmente por la afición en el partido como local ante el FC Bayern Munich, programado para el 17 de enero. Será un acto simbólico para reconocer la trayectoria de uno de los jugadores más constantes y representativos del club en la última década.

En el plano deportivo, Kampl tuvo participación limitada en la presente temporada, con tres partidos completos disputados, siendo su última aparición en la quinta jornada, en la victoria por 1-0 ante el Wolfsburgo. Pese a su salida, el mediocampista dejó abierta la posibilidad de regresar al futbol profesional en algún momento, aunque admitió que actualmente ese escenario luce poco realista debido a su enfoque en la familia.

Se va tras la muerte de su hermano | INSTAGRAM

El futbolista anunció que esta decisión llegó debido a que ahora busca pasar más tiempo con su familia tras la muerte de su hermano Seki, de 51 años, en octubre.