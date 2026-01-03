Guillermo Ochoa se luce y mantiene el cero en puerta para darle la victoria al Limassol

AEL Limassol logró una victoria clave como visitante al imponerse 1-0 sobre Ethnikos Achnas en la Jornada 16 de la temporada regular de la Liga de Chipre. En un partido disputado y con momentos de alta tensión, el conjunto visitante supo capitalizar sus oportunidades para llevarse los tres puntos.

El encuentro, disputado este sábado 3 de enero, se resolvió en la segunda mitad gracias a un gol de Zakaria Sawo, en un duelo marcado por el equilibrio en la posesión, las decisiones arbitrales y una expulsión que condicionó el desarrollo del juego.

Victoria importante en la temporada | IG

AEL Limassol impone eficacia y se lleva el triunfo

Tras una primera mitad cerrada, el partido tomó mayor intensidad después del descanso. AEL Limassol mostró mayor claridad ofensiva y fue recompensado al minuto 70, cuando Zakaria Sawo apareció para marcar el único gol del encuentro, definiendo una acción que terminó siendo decisiva.

Previamente, el equipo visitante ya había dado un aviso al minuto 48, cuando un gol de Breno fue anulado tras la revisión del VAR. Pese a ello, AEL mantuvo su postura ofensiva y terminó reflejando en el marcador su mayor insistencia en campo rival.

En el apartado estadístico, AEL Limassol registró el 54% de la posesión, superando ligeramente a Ethnikos Achnas, además de generar mayor volumen ofensivo con 10 disparos totales, siete de ellos a puerta, frente a los ocho intentos y cinco tiros al arco del equipo local.

Ochoa evitó que el rival anotara | IG

Expulsión, tarjetas y un cierre tenso en Achnas

Con esta victoria, AEL Limassol llegó a 24 puntos tras 16 jornadas disputadas y se mantiene en la séptima posición de la tabla de la Liga de Chipre, aún con margen para pelear por los puestos de la zona media-alta en la segunda mitad de la temporada regular. El conjunto visitante suma ahora siete triunfos, tres empates y seis derrotas, con 20 goles a favor y 22 en contra.

Para Ethnikos Achnas, la derrota profundiza un momento complicado en el campeonato. El equipo permanece en la duodécima posición con 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y diez derrotas, además de una diferencia de goles negativa de -13. El resultado lo mantiene en la zona baja de la clasificación, obligado a reaccionar en las próximas jornadas para alejarse de la lucha por el descenso.