La ‘Reina del Costco’ compra mil Roscas de Reyes y obtiene ganancia millonaria

A unas horas de que lleguen los Reyes Magos, hay un deseo más grande que cualquier juguete: conseguir una Rosca de Reyes de Costco. Prueba de ello es la influencer y ex candidata a diputada en Colima, Ximena Figueroa, quien compró mil piezas para revenderlas y obtener una ganancia superior a los 100 mil pesos.

Con motivo del Día de Reyes, es toda una tradición partir rosca de reyes con familiares y amigos/Pixabay

La ‘Reina del Costco’ lo vuelve a hacer

Por segundo año consecutivo, la ya apodada en redes sociales como ‘La Reina del Costco’ anunció que estaría revendiendo Roscas de Reyes. Para ello, viajó desde Manzanillo hasta Guadalajara, donde adquirió 1,000 unidades de este tradicional pan.

Las roscas fueron transportadas en un enorme camión, no sin antes tomarse la foto del recuerdo, mostrar el ticket de compra y anunciar que nuevamente pondría a la venta Roscas para este Día de Reyes Magos.

Desde inicios de año la mujer anunció la reventa de roscas de reyes en Manzanillo/Facebook: Ximena Figueroa

“¡Lo volvimos hacer! Ya llevamos todas sus roscas para Manzanillo. Mil roscas de Reyes. Ya tenemos todos sus pedidos de #roscas. Todos los que pidieron rellenas, favor de pasar hoy… quedan pocas tradicionales”, se lee en sus publicaciones acompañadas de fotos y videos.

¿Cuánto dinero ganó con la reventa?

Aunque la situación le ha generado críticas y señalamientos —sobre todo por su pasado como ex candidata a diputada local en Colima por el Partido Verde Ecologista de México—, los números muestran una ganancia considerable.

Costco, la cadena de supermercados originaria de Estados Unidos, vende cada Rosca de Reyes tradicional en $429 pesos. Esto significa que Ximena Figueroa pagó alrededor de 429 mil pesos, sin contar el costo del flete.

Posteriormente, las revendió en $599 pesos cada una.

Ganancia estimada solo en roscas tradicionales:170 mil pesos.

La mujer se apoyó de una mudanza para llevar las roscas de reyes hasta su ciudad/IG: @ximena.figueroa.h

Roscas rellenas: menos piezas, más margen

Además, anunció la venta de Roscas rellenas de Costco, aunque solo tendría 50 piezas disponibles. Estas se venden en tienda en $539 pesos, pero ella las ofreció en $720 pesos cada una.

Inversión: $26,950 pesos

$26,950 pesos Ganancia: $9,050 pesos

Ganancia total estimada

$179,050 pesos por la reventa de Roscas de Reyes.

En redes sociales no han faltado las críticas hacia la apodada 'Reina del Costco'/IG: @ximena.figueroa.h

Polémica y reacciones en redes sociales

Las publicaciones dividieron opiniones. Mientras algunos criticaron a Ximena por fomentar la reventa, otros señalaron que el verdadero problema es quién decide comprar.

“Y ya sin hambre, ¿cuánto?”, escribió un usuario en Facebook.

A lo que Ximena respondió:

“Pues yo creo que hambre tienes tú. Yo cuando tengo hambre me preparo en mi casa de comer y cuando tengo antojo de algo me voy a Miami o París, que es casi cada mes que se me anda antojando algo…”.

Otro comentario defendió su postura:

“No compra el que quiere, sino el que puede (sin ofender)”.

Y una opinión más reflexiva resumió el debate: