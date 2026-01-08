Mazatlán vs FC Juárez: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 1 del Clausura 2026?

Los Cañoneros reciben a los Bravos en el primer partido de su último torneo en Primera División

Mazatlán recibe a FC Juárez en el arranque del Clausura 2026
Ana Patricia Spíndola Andrade
8 de Enero de 2026

El futbol mexicano está de regreso. Después de casi un mes de que Toluca levantó su duodécimo título de Liga MX, el torneo reanudará su actividad con el arranque del Clausura 2026 este viernes en la Perla del Pacífico. Mazatlán será el equipo que dé el banderazo de salida, cuando reciba a FC Juárez

Será el inicio de la "gira de despedida" de los Cañoneros, que se despedirán del máximo circuito. Previo a la pasada Final, en la Asamblea de Dueños de diciembre de 2025, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, confirmó que inició el proceso de compra-venta de Mazatlán por parte de Emilio Escalante, propietario de Atlante 

Mazatlán comienza el torneo en casa ante FC Juárez
Por lo que, para el Apertura 2026 está previsto que los Potros de Hierro regresen al máximo circuito y marcará el adiós del conjunto púrpura después de cinco años. Con ello en mente, Mazatlán buscará despedirse dignamente, aunque lo hará luego de las salidas de Robert Dante Siboldi y Nicolás Benedetti. 

El técnico uruguayo decidió no continuar al frente del club, precisamente por la venta del club y la falta de presupuesto para hacer fichajes. Mientras que el colombiano, que era la mayor figura del club, se marchó a Las Palmas en España, por lo que no será un torneo sencillo. 

Historial entre Mazatlán vs FC Juárez en la Liga MX

En 12 enfrentamientos en todas las competencias, los fronterizos tienen la ventaja con seis victorias por cuatro de los sinaloenses. Además, los Cañoneros no ganan desde julio de 2023, cuando luego del empate a un gol se impusieron 5-3 en penales en League Cup. 

Bravos no pierde ante Mazatlán desde hace varios partidos
Mientras que en Liga MX, su última victoria fue en el Clausura 2022, en ese entonces bajo el mando de Gabriel Caballero. Brian Rubio hizo un doblete en aquel juego celebrado en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tras esos dos juegos, Mazatlán tiene cuatro derrotas y un empate ante Juárez. 

En el pasado Apertura 2025, en el Estadio El Encanto, un penal de Óscar Estupiñán le dio el triunfo a los Bravos, que estrenarán estratega con la llegada de Pedro Caixinha luego de la salida de Martín Varini a Necaxa. Por lo que ambos clubes buscarán su primer triunfo con nuevo técnico. 

¿Dónde y a qué hora ver el partido? 

  • Fecha: Viernes 9 de enero de 2025 
  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio El Encanto 
  • Transmisión: TV Azteca 
Mazatlán empezará el Clausura 2026 ante Juárez
