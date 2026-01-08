La increíble razón por la que Miguel Borja no jugará con Cruz Azul la Jornada 1

A falta de unas horas, el Clausura 2026 abrirá el camino para los 18 equipos que buscarán tener un gran semestre previo al Mundial. Uno de los que mayor expectativa generó fue Cruz Azul, por la llegada de refuerzos de renombre, como fue el caso del colombiano, exRiver Plate, Miguel Borja.

Sin embargo, para mala fortuna de Nicolás Larcamón y la afición celeste, el jugador cafetalero no podrá estar en la Jornada 1 ante León. Con información de El Francotirador, revelada en su columna de este jueves, Miguel Borja no podrá estar ante La Fiera por la falta del trámite de su visa de trabajo.

La razón de la falta de visado del combiano fue su proceso tardío para firmarlo, pues La Máquina aún no contaba con la plaza de extranjero. "Y como la visa de trabajo sólo la puede sacar hasta que tenga el documento laboral signado, pues apenas va por ella y no le alcanza a estar para la J1", se lee en la columna.

Miguel Borja | MEXSPORT

De vida o muerte para Nicolás Larcamón

El primer torneo del estratega argentino fue de altas y bajas, pues aunque el equipo celeste encontró un estilo de juego definido y una ofensiva sólida, los partidos claves no fueron lo esperado. Cruz Azul perdió en las Semifinales ante Tigres en dos partidos en los cuales no fueron superiores, pese a contar con una gran profundidad de plantilla.

Sin embargo, los refuerzos de La Máquina cumplieron de manera gradual cuando fueron requeridos, siendo el más destacado José Antonio Paradela. El argentino mostró sus grandes cualidades a la hora de leer los partidos y su visión, lo que le permitió generar bastantes oportunidades de gol.

Nicolás Larcamón | IMAGO7

¿Quiénes son los nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2026?

Además de la llegada de Miguel Borja, Cruz Azul también hizo oficial el fichaje de Agustín Palavecino, quien al igual que Paradela, llegó a pedido de Nicolás Larcamón. La Máquina logró cubrir las bajas de jugadores como Ignacio Rivero, Lorenzo Faravelli y Ángel Sepúlveda.

De momento, no se ha confirmado otro refuerzo o alguna baja más en La Noria, aunque todo puede cambiar hasta finales de enero. El camino de Cruz Azul en el Clausura 2026 comenzará ante León en la cancha del Nou Camp, el próximo sábado 10 de enero.

Paradela | IMAGO7