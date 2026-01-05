Estados Unidos vuelve a aplazar audiencia de Ovidio Guzmán y retrasa proceso judicial

El proceso judicial contra Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, volvió a registrar un nuevo retraso luego de que autoridades de Estados Unidos pospusieran nuevamente su audiencia, programada inicialmente para enero de 2026.

Tras haberse declarado culpable en 2025, el presunto líder de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, tenía prevista su comparecencia ante una corte federal el 9 de enero de 2026, sin embargo, dicha diligencia fue reprogramada por segunda ocasión.

La audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos fue reprogramada de enero a julio de 2026 por una corte federal./ X

De acuerdo con reportes coincidentes de distintos medios, la audiencia se realizaría en una corte federal de Chicago, pero ahora fue postergada hasta el 10 de julio de 2026, lo que representa un retraso de aproximadamente seis meses respecto a la fecha original.

Este nuevo aplazamiento se suma a una serie de modificaciones en el calendario judicial del caso, que desde la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos ha avanzado de manera gradual y con constantes ajustes procesales.

Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, se declaró culpable en 2025 y enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos./ X

¿Por qué se volvió a aplazar la audiencia de Ovidio Guzmán?

Aunque las autoridades no han detallado públicamente los motivos específicos del nuevo cambio de fecha, este tipo de decisiones suelen estar relacionadas con la complejidad del expediente, la revisión de pruebas y acuerdos procesales entre la defensa y la fiscalía.

El caso involucra cargos graves vinculados con narcotráfico y delincuencia organizada, lo que requiere extensos análisis legales y coordinación entre distintas instancias del sistema judicial estadounidense.

La comparecencia judicial del presunto líder de Los Chapitos se llevará a cabo en una corte federal de Chicago./ X

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Mientras se define el desarrollo de las siguientes etapas, Ovidio Guzmán permanecerá bajo custodia en Estados Unidos, en espera de la audiencia intermedia ahora fijada para julio de 2026, considerada clave para determinar el rumbo del juicio.

El caso continúa generando atención tanto en México como en Estados Unidos, debido al perfil del acusado y a su relación con una de las organizaciones criminales más relevantes, por lo que cualquier avance o modificación en el proceso mantiene expectante a la opinión pública.