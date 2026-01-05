Se filtra video del motociclista atropellado y arrastrado en Iztapalapa

Un motociclista perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado por un automóvil en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, en un hecho ocurrido el 3 de enero que generó indignación luego de que se filtrara un video del incidente.

El accidente ocurrió sobre Periférico Oriente, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue impactada por un vehículo particular que continuó su marcha, arrastrándolo varios metros antes de huir del lugar.

Un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, muestra el atropellamiento del motociclista en Iztapalapa./ C4 Jimenez

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y fueron difundidas por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, quien informó que el conductor involucrado se dio a la fuga tras el atropellamiento.

Al sitio acudieron servicios de emergencia, pero el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada por autoridades capitalinas para realizar las diligencias correspondientes.

¿Qué se sabe de la mujer que conducía el vehículo?

De acuerdo con la información preliminar difundida por C4 Jiménez y reportes oficiales, el automóvil involucrado era conducido por una mujer, quien abandonó el lugar de los hechos sin prestar auxilio.

Hasta el momento no se ha reportado una detención, aunque las autoridades continúan con la revisión de cámaras de videovigilancia para lograr la identificación plena de la conductora y del vehículo implicado.

El accidente ocurrió el pasado 3 de enero sobre Periférico Oriente, donde el conductor huyó del lugar./ RS

El caso es investigado por el Ministerio Público como homicidio culposo derivado de un hecho de tránsito, además de la posible omisión de auxilio.

Fiscalía CDMX ya investiga y coordina acciones con Edomex

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició formalmente una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, derivado de los hechos registrados el pasado 3 de enero en Iztapalapa.

Como parte de las indagatorias, fue localizado un automóvil con características similares al involucrado en el atropellamiento, el cual se encontraba en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La Fiscalía CDMX inició una carpeta de investigación por homicidio culposo derivado de un hecho de tránsito./ Captura de pantalla

Ante ello, agentes de la Policía de Investigación (PDI) mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el aseguramiento del vehículo y la realización de pruebas periciales, las cuales permitirán determinar si se trata de la unidad implicada en el hecho.

Autoridades localizaron un vehículo con características similares en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México./ RS

El video, pieza clave en el caso

El material audiovisual difundido en redes sociales se ha convertido en un elemento relevante para la investigación, ya que muestra la magnitud del impacto y el arrastre del motociclista sobre la vialidad.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a esclarecer el caso y localizar a la persona responsable, mientras continúan las diligencias para deslindar responsabilidades.

Este hecho vuelve a encender el debate sobre la seguridad vial en la CDMX, así como las consecuencias legales de huir tras un accidente con resultado fatal.