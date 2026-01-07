Estadio Akron recibirá la Copa de Leyendas con figuras del Real Madrid y Barcelona

El Estadio AKRON será sede el próximo 3 de marzo de la Copa de Leyendas, un partido que reunirá a exfiguras del Real Madrid y el Barcelona, dos de los clubes más importantes del futbol mundial.

Afueras del recinto | IMAGO7

¿Qué leyendas estarán en la Copa de Leyendas en Guadalajara?

Entre los jugadores confirmados por el Barcelona destacan Carles Puyol, Xavi Hernández y Rafael Márquez, mientras que por el conjunto merengue ya están aseguradas las participaciones de Iker Casillas, Fernando Morientes y Fernando Hierro. Los organizadores informaron que David Villa y Ronaldinho se encuentran en negociaciones para sumarse al encuentro.

La presentación oficial del evento se realizó este miércoles y contó con la participación de autoridades, organizadores y exjugadores. Marcelo Michel Leaño, director del proyecto, señaló que el objetivo es acercar a la afición mexicana a figuras que marcaron una época en el futbol europeo.

“Será una oportunidad única de ver a estas leyendas en la cancha y no solo a través de la televisión. El Estadio AKRON es una sede acostumbrada a albergar grandes espectáculos”, destacó.

Desde el ámbito gubernamental, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, resaltó la importancia del evento como impulso al deporte y al posicionamiento internacional del municipio.

Cancha del Estadio Akron | IMAGO7

“Queremos que Zapopan continúe recibiendo partidos internacionales de esta relevancia. Este encuentro representa un parteaguas y seguiremos trabajando para atraer más eventos de este nivel”, afirmó.

Durante la presentación se realizó una transmisión simultánea con la participación del exdefensor del Barcelona Rafael Márquez, así como de las leyendas del Real Madrid Fernando Morientes y Fernando Hierro. Márquez aseguró que el partido tendrá un significado especial para él.

“Volver a compartir la cancha con grandes compañeros y hacerlo en mi ciudad es algo muy especial. Daremos todo para ofrecer un gran espectáculo”, expresó.

La conexión de Hierro con Guadalajara

Por su parte, Fernando Hierro destacó el vínculo que mantiene con Guadalajara y la emoción de regresar al Estadio AKRON.

“La ciudad siempre me trató con mucho cariño. Ver que este proyecto finalmente se concreta será una experiencia maravillosa”, señaló.

La organización adelantó que en los próximos días se anunciarán más nombres que integrarán ambos equipos. La preventa de boletos para clientes HSBC se realizará los días 12 y 13 de enero, mientras que la venta general iniciará el 14 de enero, con precios desde 500 pesos.