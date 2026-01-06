¿Murió Óscar Burgos? La verdad detrás del mensaje de despedida al Perro Guarumo

Durante las últimas horas, el nombre de Óscar Burgos (67 años), comediante que da vida al personaje de El Perro Guarumo, se volvió tendencia en redes sociales. Esto ocurrió a raíz de una fotografía en blanco y negro con la que se anunció su supuesta muerte… o, al menos, eso fue lo que muchos creyeron.

Muchos se impactaron con el anuncio de la 'muerte' del Perro Guarumo/IG: @oscarburgostv

Una imagen que desató la confusión

Portales especializados en espectáculos, así como publicaciones en redes sociales como X, Instagram y Facebook, hicieron uso de esta imagen en blanco y negro, en la que El Perro Guarumo, personaje reconocido principalmente en Monterrey y el norte del país, posaba junto a otro hombre en lo que parecía ser una postal de despedida.

“¡Última hora! Reportan la muerte de Óscar Burgos, el Perro Guarumo!”,

“¿Que se murió Óscar Burgos? Pero si no hace mucho andaba grabando videos sintiéndose el indestructible y más guapo junto a Poncho De Nigris”,

“Muere Perro Guarumo, Monterrey está de luto”,

son algunas de las frases que comenzaron a circular en redes sociales en referencia a la supuesta ‘trágica’ noticia.

Óscar Burgos es un afamado comediante del Norte del país/IG: @oscarburgostv

La foto viral y el mensaje que encendió las alarmas

La imagen que se volvió viral mostraba a Óscar Burgos vestido con la botarga de El Perro Guarumo, posando junto a Fernando Lozano, actor, conductor y creador de contenido. Lozano, amigo cercano del comediante, acompañó la fotografía con la frase “Vuela alto @oscarburgostv”, además de un emoji de una paloma con flores.

Óscar Burgos aclara la broma

Ante la viralidad de la imagen y la alerta generada en redes sociales, desde la cuenta oficial de Óscar Burgos se publicó la misma fotografía, acompañada de un mensaje de aclaración con el que se desmintió categóricamente su muerte, revelando que todo se trató de una broma por el Día de los Inocentes.

“Esta foto corresponde al 28 de diciembre que mi amigo @fernandolozanotv la subió al grupo y me reí mucho porque siempre se la están curando de mi edad. Cuando me vaya de verdad ya nadie les va a creer, ni a Fer, ni a @piniramones ni a @joseluiszagaroficial, pero aún así, los amo mucho”, escribió Óscar Burgos en su cuenta de Instagram.

Óscar Burgos aclaró que todo se trató de una broma del Día de los Inocentes/IG: @oscarburgostv

Reacciones de famosos y seguidores

La publicación volvió a generar revuelo, ya que, pese a que su objetivo era aclarar la situación, muchos famosos y seguidores del Perro Guarumo confirmaron que sí creyeron real la noticia de su muerte.

“Qué mensos, me asusté”, escribió Marcela Mistral, esposa de Poncho De Nigris, mientras que Pini Ramos, comediante, hermano de Adal Ramones y amigo de Burgos, respondió: “Es recíproco, hermano. Pero ya sabes, así nos llevamos. Te quiero mucho brou”.

Óscar Burgos tiene una carrera de varias décadas en el mundo de la comedia/IG: @oscarburgostv

¿Quién es Óscar Burgos?

Óscar Burgos es un reconocido comediante, actor y conductor de televisión mexicano, originario de Tampico. Es ampliamente conocido por la creación e interpretación de su icónico personaje El Perro Guarumo.

Inició su carrera profesional hace más de 50 años, consolidándose como una figura clave en la televisión regiomontana y nacional, con participaciones en programas como Guerra de Chistes, Noches de los Comediantes y El show de Óscar Burgos en Telehit.