VIDEO: Óscar Burgos le reclama al Escorpión Dorado: “Me mentiste, me utilizaste”

La polémica en torno a la infidelidad del youtuber Alex Montiel con la presentadora Fabiola Martínez continúa, y ahora fue el comediante Óscar Burgos quien le mandó un mensaje al intérprete del Escorpión Dorado, acusándolo de mentirle y retirarle su amistad: “me utilizaste”, dijo.

Fue en 2023 cuando se relacionó al famoso creador de la frase “Peluche en el estuche” con la conductora Fabiola Martínez, luego de que fueran exhibidos juntos en un video publicado en redes sociales, grabado durante un concierto de Peso Pluma en Monterrey. El clip fue compartido por Carolina Castro, esposa del comediante Óscar Burgos, el Perro Guarumo, por lo que, además de culparlo por haber hecho pública la infidelidad a su esposa Dana Arizu, Montiel rompió toda relación con Burgos.

Una publicación de la esposa de Burgos destapó la infidelidad de Alex Montiel/X |

Bajo este contexto, el comediante regio que da vida al personaje del Perro Guarumo ofreció una entrevista al periodista de Multimedios Miguel Díaz, y ahí confirmó la versión que hace poco Fabiola Martínez reveló en el podcast de Adrián Marcelo, asegurando que Alex Montiel mantuvo una relación con la conductora, con la intención de casarse y tener un hijo, ya que supuestamente se había separado de su esposa Dana Arizu.

“A nosotros nos vendieron otra historia y a la pobre de mi buena amiga, Fabiola”, comenzó diciendo Burgos para luego mandarle un mensaje directo al Escorpión Dorado: “Hágase responsable, amigo: Usted vino y nos dijo que ya no estaba con Dana, usted vino y nos dijo que se pensaba casar con Fabiola, usted vino y nos dijo que quería tener un hijo con ella, no se haga wey. No me venga a embarrar en sus problemas. Si usted salió allá atrás abrazando a la muchacha, había 40 mil personas (en el concierto de Peso Pluma), no le eche la culpa a mi esposa ni a mí. Tenga el valor de hablar conmigo y aclarar las cosas”, mencionó el comediante regiomontano.

El youtuber y su esposa Dana dijeron que no hubo infidelidad porque sostienen una relación abierta/X |@selodijo

Más adelante en la entrevista, Óscar Burgos habló sobre la amistad que tenía con Alex Montiel y que terminó por el escándalo de la infidelidad, asegurando que se sintió “utilizado” por el Escorpión Dorado cuando lo culpó a él y a su esposa Caro de traicionarlo con las imágenes publicadas junto a Fabiola Martínez.

“Es mucho el cariño que aún conservo (al Escorpión Dorado), me subió a su carro, me hizo muy famoso, porque él es muy famoso, me subió a mí, subió al Perro (Guarumo). El agradecimiento a la memoria y el corazón jamás dejaré de agradecerle, gracias, Alex, pero no estoy de acuerdo en que me haya retirado su amistad de esa manera por algo que yo no tuve la culpa”, dijo.

Cuestionado sobre qué le diría al Escorpión Dorado si lo tuviera de frente, Óscar Burgos contestó: “Me mentiste, Alex, me utilizaste y estoy lastimado, sin embargo, no tengo ningún rencor. Si tú y yo quieres que sigamos siendo amigos, yo con gusto aquí estoy”, sentenció el intérprete del Perro Guarumo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así puedes agendar cita por WhatsApp para sacar el pasaporte mexicano