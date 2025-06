Esposa del Escorpión Dorado rompe el silencio tras declaraciones de Fabiola Martínez con Adrián Marcelo

Luego de que Fabiola Martínez asegurara en una entrevista con Adrián Marcelo que Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado, le propuso tener un hijo pese a estar casado, las redes sociales estallaron.

La revelación sobre el fugaz romance, que fue descubierto por una foto en una fiesta en Monterrey, entre ambos reavivó viejos rumores y provocó una ola de críticas, tanto hacia el youtuber como hacia su esposa, Dana Arizu.

Responde Dana Arizu a Fabiola Martínez

Sin embargo, fue ella quien decidió pronunciarse sin rodeos. A través de su cuenta de Instagram, lanzó un mensaje contundente dirigido a quienes la atacaban y a quienes alentaban el escándalo.

“Cada comentario negativo solo los refleja a ustedes”, escribió, dejando clara su postura de mantenerse al margen del drama. También cuestionó el valor que muchos otorgan al dinero: “¿De verdad creen que el dinero es la base de la felicidad? ¿Tan vacías sus vidas?”, publicó con tono crítico.

Además, Dana estableció límites firmes en sus plataformas digitales: “Bloquearé comentarios porque puedo poner límites a personas tóxicas”. A esto agregó un mensaje final con una mezcla de serenidad y contundencia: “Ojalá encuentren algo que los haga muy felices para que enfoquen su energía en eso”.

Esposa del Escorpión Dorado se burla del drama

Más tarde, compartió un video reafirmando su rechazo a este tipo de polémicas: “De repente pensamos que por algunas cosas que pasan vamos a caer en cosas como súper dramáticas o como en 'Casos de la vida real', no me gusta eso”. Con ello, se deslindó de los conflictos mediáticos.

La esposa de Alex Montiel concluyó con un mensaje que invita a la reflexión: “La vida es tan hermosa, hay que disfrutarla y no hay que enfocarnos en cosas que no tienen peso, en cosas que no suman cuando tienes tantas cosas hermosas a tu lado, así que bueno pues un beso a todos”.

