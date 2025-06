Alex Montiel rompe el silencio: Le responde a Adrián Marcelo y Oscar Burgos

La controversia que revivió tras la entrevista de Adrián Marcelo a Fabiola Martínez continúa generando ruido en el ámbito digital. Esta vez, Alex Montiel, conocido por su personaje del Escorpión Dorado, rompió el silencio con un video en el que abordó sin rodeos su relación con la conductora, las repercusiones personales y su postura ante los señalamientos del comediante Oscar Burgos.

“Una mentira repetida mil veces se empieza a dar por hecho”, declaró Montiel, al referirse al señalamiento de que habría ocultado su relación con la modelo.

Aclaró que en ese momento vivía una crisis de alejamiento con su esposa, Dana Arizu, y que todo fue hablado con ella. “Estoy de poca madre con mi familia en este momento de mi vida”, sostuvo, haciendo énfasis en que no debe explicaciones públicas más allá de su matrimonio.

El problema se revivió por la entrevista con Gala Montes / Especial|

Le responde a Adrián Marcelo

Sobre las palabras de Adrián Marcelo sobre que se sintió traicionado por que El Escorpión Dorado invitó a Gala Montes para hablar cosas en su contra cuando pensó que eran amigos, el creador de contenido le respondió que nunca invitó a la actriz para ‘tirarle tierra’.

Alex explicó que incluso dejó partes fuera de su entrevista donde lo ataca cada vez más fuerte, ya que él buscaba centrarse en lo que vivía Gala con su mamá. Pero ella era la que insistió de tirarle al originario de Monterrey cada que podía.

Adrián usó a Fabiola para 'tirarle' a Alex Montiel / Redes Sociales|

Se aleja de Oscar Burgos

Sobre Oscar Burgos, Montiel explicó que nunca lo culpó de haber filtrado contenido personal y lo acusó de ponerse “un saco que nadie se lo dio”. “Cuando tú señalas con el dedo a alguien, necesitas tener pruebas porque es fácil decir mier... y media”, sentenció. Agregó que Burgos se justificó innecesariamente y ventiló conversaciones privadas que nunca le pidió.

Alex también se refirió a la etapa en que colaboraron: “¿Sabes cuántas veces lo incluí en un montón de proyectos? Porque me latía su trabajo”. Sin embargo, señaló que se sintió incómodo tras el conflicto con Fabiola Martínez y decidió cortar relación. Sobre supuestas disculpas enviadas por terceros como Poncho de Nigris o Franco Escamilla, Montiel fue claro: “No empecemos a embarrar ahora más”.

Finalmente, el youtuber concluyó con un mensaje de firmeza y madurez: “Yo no me escondí, no evadí mi responsabilidad. Esto fue hace dos años y se resolvió en privado”. Con esto, busca cerrar el ciclo mediático y concentrarse en su vida familiar y profesional.

A Oscar Burgos le pidió que no se ponga un saco que no le pertenece / Especial|

