Laura Flores rompe en llanto al hablar de su ruptura con Lalo Salazar: “No supe más de él”

Laura Flores reveló entre lágrimas los motivos que provocaron el inesperado fin de su relación con Lalo Salazar, periodista de Televisa. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz confesó que todo ocurrió luego de sufrir un ataque de hipoglucemia, episodio que la desestabilizó física y emocionalmente mientras se encontraba en compañía del comunicador.

“Yo tengo un tema: me dan a veces ataques de hipoglucemia, se me baja el azúcar... entonces sí estaba yo como que... creo que lo asusté, ¿no?, por cómo lo dije”, relató Flores, quien recordó que, al pedir ayuda, recibió una respuesta distante de Salazar: “Sí, pero no me grites”. Ella le pidió disculpas, pero él se retiró del lugar y, desde entonces, no volvió a hablarle.

Hasta el momento, Lalo Salazar no ha dicho nada al respecto / Redes Sociales|

"Me bloqueó de todo, no sé qué pasó"

La protagonista de varias telenovelas confesó que, tras ese incidente, fue bloqueada de todos los canales de comunicación por parte de Salazar, algo que la dejó aún más confundida.

“A mí lo que me sorprendió muchísimo es que yo fui bloqueada, no tengo acceso. No sé qué pasó... para mí fue algo inesperado y me sentí en caída libre”, expresó con la voz entrecortada.

A pesar de la tristeza, Flores se mostró comprensiva con la decisión del periodista. “Cada quien reacciona como quiere reaccionar... y desgraciadamente es algo que para mí fue muy inesperado”, agregó.

Laura Flores abrió su corazón revelando los motivos de su separación / Especial|

Solo buscaba el amor

En el momento más emotivo de la entrevista, la actriz confesó que su única intención era encontrar paz y una relación sin exigencias. “No quería matrimonio ni drama, sólo un lugar bonito para mi corazón… pero pues no sucedió”.

Con voz serena pero conmovida, Laura dejó claro que no busca culpables: “Aquí no hay malvados. Yo no soy ninguna princesa víctima y allá no hay ningún villano. Simple y sencillamente somos seres humanos y nos pasan cosas”.

La actriz no pudo contener el llanto al contar su ruptura amorosa / Especial|

