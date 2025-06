Florinda Meza justifica el por qué llamó “defectos” a los hijos y esposa de Chespirito

La serie 'Chespirito, Sin querer queriendo', que retrata la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños , ha traído consecuencias inesperadas para Florinda Meza, su viuda y excompañera actoral. En el segundo episodio, transmitido el pasado 12 de junio, la actriz aparece ficcionalizada como ‘Margarita Ruiz’ —nombre utilizado por cuestiones legales— y es mostrada como la mujer que irrumpió en el primer matrimonio del comediante con Graciela Fernández.

Esto generó una ola de críticas en redes sociales, donde se viralizó una antigua entrevista de 2004 en la que Meza se refirió de forma controversial a los hijos de Chespirito y a su entonces esposa. Sus palabras, según dice ahora, fueron “sacadas de contexto”.

Florinda Meza dice que sus palabras están sacadas de contexto / Redes Sociales|

La frase que volvió a encender la polémica

Durante aquella entrevista, realizada para un programa chileno, la actriz declaró: “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”, comentario que generó reacciones inmediatas, incluso en ese momento por parte de Gómez Bolaños, quien respondió: “¿Cómo defectos? Tengo seis hijos que son maravillosos”.

A lo que Meza replicó: “Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto”. Además, reconoció que para aceptar una relación con el actor tuvo que superar muchos obstáculos: “Era un hombre muy infiel a su esposa. Muy infiel. Yo no quería ser una más. Por eso me negué siempre”.

En una entrevista, la actriz llamó defectos a los hijos y esposa del comediante / Redes Sociales|

¿Respuesta o justificación?

Tras la viralización del fragmento, usuarios llenaron las redes sociales de la actriz con comentarios negativos. Florinda respondió a algunos cibernautas, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas y que solo hablaba en el contexto de por qué rechazó a Roberto durante años.

“Era una forma de hablar para explicar que, aunque me gustaba y me parecía un hombre perfecto, tenía esos siete ‘defectos’ que me impedían aceptarlo”, comentó a una usuaria.

En otra respuesta escribió: “Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serian sus únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar de su insistencia. Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora. Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara. Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”.

Florinda Meza dijo que Chespirito era muy infiel y que no quería que la engañara / Redes Sociales|

