Supercopa de España: ¿Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid?

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentarán en la semifinal de la Supercopa de España 2026 para definir al primer finalista. El certamen internacional traslada la intensidad de la capital española al territorio saudí en busca de un nuevo monarca para el futbol ibérico. Ambos conjuntos llegan a esta cita con la obligación de demostrar su jerarquía en uno de los duelos más esperados del calendario.

En partido | AP

Así llegan Atlético de Madrid y Real Madrid

La escuadra dirigida por Diego Simeone se presenta al compromiso con una racha positiva de cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. El conjunto colchonero ha mostrado una capacidad ofensiva constante al marcar al menos un gol en cada una de sus presentaciones más recientes. Su último resultado oficial fue un empate ante la Real Sociedad que sirvió como preparación final para este importante torneo eliminatorio.

Por su parte, el Real Madrid atraviesa una dinámica similar con cuatro encuentros invicto antes de emprender el viaje hacia el Medio Oriente. El equipo blanco viene de imponerse con autoridad al Real Betis en su compromiso más cercano dentro de la competición doméstica española. Esta inercia ganadora permite que el grupo de Carlo Ancelotti afronte la semifinal con una confianza renovada en su sistema de juego.

Los antecedentes históricos entre ambas instituciones muestran un equilibrio notable que añade suspenso al enfrentamiento que se disputará en las próximas horas. En los últimos diez choques directos, el Atlético de Madrid logró imponerse en cuatro ocasiones frente a solo dos triunfos del conjunto merengue. Los cuatro partidos restantes terminaron en empate, lo que refleja la paridad táctica que suele reinar en este enfrentamiento regional.

El recuerdo más cercano favorece ampliamente a los rojiblancos tras una goleada estrepitosa que marcó la pauta en el enfrentamiento previo este año. Un marcador de cinco goles a dos dejó clara la efectividad del Atlético en un duelo donde las anotaciones llegaron desde los primeros minutos. Aquella exhibición de futbol ofensivo todavía pesa en el ánimo de los jugadores que buscarán repetir la hazaña en suelo extranjero.

En acción | AP

La Supercopa de España representa la oportunidad perfecta para que cualquiera de los dos equipos obtenga el primer título relevante de la presente temporada. La logística del torneo en Arabia Saudí garantiza un espectáculo de primer nivel para los aficionados que agotaron las entradas de forma inmediata. El ganador de esta llave deberá esperar al vencedor del otro cruce para disputar la gran final el próximo domingo.

Los estrategas han guardado sus mejores piezas durante la semana para evitar el cansancio físico excesivo antes de este choque de alta intensidad. La prensa internacional destaca que este derbi podría marcar el rumbo anímico de ambos clubes para el resto de las competiciones europeas vigentes. Se espera un planteamiento táctico cerrado donde los errores individuales podrían definir el destino del primer boleto disponible para la final.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid de la Supercopa de España?

Fecha: Jueves 8 de enero

Jueves 8 de enero Hora: 13:00 horas del centro de México

13:00 horas del centro de México Lugar: King Abdullah Sports City, Arabia Saudita

King Abdullah Sports City, Arabia Saudita Transmisión: Sky Sports