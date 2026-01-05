Doblete de Oshimen impulsa pase de Nigeria a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones

Nigeria sin contratiempos hizo su tarea y propinó una goleada de 4-0 sobre Mozambique dentro de los Octavos de Final y avanzar a la siguiente ronda con una buena cuota goleadora en esta instancia con un ataque de llamar la atención.

Victor Osimhen y Ademola Lookman brillaron en la goleada que Nigeria le endosó a Mozambique en Fez. Los hinchas de las Súper Águilas cantaban y bailaban mientras se dirigían al estadio y la fuerte lluvia no logró apagar su ánimo.

Oshimen l AP

Osimhen tuvo un gol temprano anulado por fuera de juego, pero Nigeria no tuvo que esperar mucho para que Lookman abriera el marcador a los 20 minutos cuando fue asistido por Akor Adams y esto empezaba a desatar la oleada de goles.

El propio Osimhen consiguió su gol cinco minutos después, nuevamente asistido por Adams, aunque el centro fue desviado. Después del descanso, Lookman asistió a Osimhen para su segundo gol. Lookman también asistió a Adams para sellar el resultado en un contraataque a los 75.

Nigeria l AP

¿Quién será el rival de Nigeria?

Las Súper Águilas se enfrentarán en el próximo partido dentro de los Cuartos de Final a Argelia o Congo, que se medían el martes en Rabat. Mali y Senegal jugarán el primer cuarto de final el viernes, seguido por el anfitrión Marruecos contra Camerún.

Egipto cumple

Mohamed Salah anotó en la agonía del tiempo extra para sellar la victoria de Egipto por 3-1 sobre Benín en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. En el otro duelo el lunes, Nigeria aplastó 4-0 a Mozambique.

Los Faraones egipcios debieron emplearse a fondo tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, que se hizo necesario luego de que Jodel Dossou aprovechó un rebote para igualar por Benín a los 83 minutos y terminaron por golear.

Solo quedan dos boletos para definirse a los ocho mejores de la Copa Africana; Argelia se medirá a RD Congo y Costa de Marfil a Burkina Faso. Senegal, Malí, Marruecos, Camerún, Egipto y Nigeria se encuentran en los Cuartos de Final.

