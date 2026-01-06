¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026? Lista completa de precios y descuentos

Este 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó las tarifas oficiales para tramitar o renovar el pasaporte mexicano dentro del país. Los montos varían según la vigencia que elijas —de 1 a 10 años— y también existen descuentos del 50% para grupos específicos al presentar la documentación correspondiente.

Planifica tu trámite con tiempo y revisa las nuevas tarifas 2026 antes de tu cita. / iStock

Nuevos precios del pasaporte mexicano en 2026

Tarifas oficiales

Pasaporte 1 año: $920 pesos

$920 pesos Pasaporte 3 años: $1,795 pesos

$1,795 pesos Pasaporte 6 años: $2,440 pesos

$2,440 pesos Pasaporte 10 años: $4,280 pesos

El pasaporte con vigencia de 1 año solo se expide a menores de 3 años.

El pasaporte de 1 año solo se expide a menores de 3 años. / iStock

¿Quiénes pueden pagar menos?

La SRE mantiene beneficios de 50% de descuento en los derechos de expedición para ciertos grupos, siempre que presenten la acreditación correspondiente:

Personas mayores de 60 años

Personas con discapacidad comprobada

Trabajadores agrícolas temporales que viajen con contratos u otros requisitos específicos (aplica según vigencia)

Tarifas con descuento

1 año: $460 pesos

3 años: $900 pesos

6 años: $1,220 pesos

10 años: $2,140 pesos

Algunas personas tienen descuentos para el pasaporte. / iStock

Requisitos básicos para tramitar pasaporte

Agendar una cita previa en la oficina de pasaportes de la SRE dentro de México o en una oficina consular en el extranjero (no hay atención sin cita). Acreditar la nacionalidad mexicana mediante acta de nacimiento, carta de naturalización o certificado correspondiente. Identificación oficial con fotografía en original y copia. Para menores de edad, autorización de padres o tutores mediante el formato oficial (OP-7) y la presencia de ambos en la cita.

Tip: Lleva siempre original y copia de tus documentos y verifica que no estén caducados antes de tu cita

El trámite es fácil y rápido. / iStock

Recomendaciones para tu trámite

Confirma tu cita con tiempo y revisa que la oficina donde acudirás esté cerca de tu domicilio.

y revisa que la oficina donde acudirás esté cerca de tu domicilio. Guarda tu comprobante de pago y CURP.

y CURP. Evita gestores o sitios no oficiales: el trámite debe hacerse solo en los canales autorizados por la SRE.

Si planeas viajar al extranjero en 2026 o necesitas renovar tu pasaporte mexicano, estos nuevos precios, vigencias y descuentos oficiales te ayudarán a planear tu trámite temprano y sin sorpresas. Documentos completos, cita agendada y la tarifa correcta son la base para obtener tu pasaporte sin contratiempos.