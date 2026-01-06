¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026? Lista completa de precios y descuentos

Este 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó las tarifas oficiales para tramitar o renovar el pasaporte mexicano dentro del país. Los montos varían según la vigencia que elijas —de 1 a 10 años— y también existen descuentos del 50% para grupos específicos al presentar la documentación correspondiente.
Nuevos precios del pasaporte mexicano en 2026
Tarifas oficiales
- Pasaporte 1 año: $920 pesos
- Pasaporte 3 años: $1,795 pesos
- Pasaporte 6 años: $2,440 pesos
- Pasaporte 10 años: $4,280 pesos
El pasaporte con vigencia de 1 año solo se expide a menores de 3 años.
¿Quiénes pueden pagar menos?
La SRE mantiene beneficios de 50% de descuento en los derechos de expedición para ciertos grupos, siempre que presenten la acreditación correspondiente:
- Personas mayores de 60 años
- Personas con discapacidad comprobada
- Trabajadores agrícolas temporales que viajen con contratos u otros requisitos específicos (aplica según vigencia)
Tarifas con descuento
- 1 año: $460 pesos
- 3 años: $900 pesos
- 6 años: $1,220 pesos
- 10 años: $2,140 pesos
Requisitos básicos para tramitar pasaporte
- Agendar una cita previa en la oficina de pasaportes de la SRE dentro de México o en una oficina consular en el extranjero (no hay atención sin cita).
- Acreditar la nacionalidad mexicana mediante acta de nacimiento, carta de naturalización o certificado correspondiente.
- Identificación oficial con fotografía en original y copia.
- Para menores de edad, autorización de padres o tutores mediante el formato oficial (OP-7) y la presencia de ambos en la cita.
Tip: Lleva siempre original y copia de tus documentos y verifica que no estén caducados antes de tu cita
Recomendaciones para tu trámite
- Confirma tu cita con tiempo y revisa que la oficina donde acudirás esté cerca de tu domicilio.
- Guarda tu comprobante de pago y CURP.
- Evita gestores o sitios no oficiales: el trámite debe hacerse solo en los canales autorizados por la SRE.
Si planeas viajar al extranjero en 2026 o necesitas renovar tu pasaporte mexicano, estos nuevos precios, vigencias y descuentos oficiales te ayudarán a planear tu trámite temprano y sin sorpresas. Documentos completos, cita agendada y la tarifa correcta son la base para obtener tu pasaporte sin contratiempos.