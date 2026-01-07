Mateusz Bogusz hace importante anuncio sobre su futuro

El mediocampista polaco Mateusz Bogusz ha acaparado los reflectores en las últimas horas, no solo por la incertidumbre que rodea su continuidad con Cruz Azul, sino por un importante anuncio personal que ha compartido a través de sus redes sociales. En medio de las negociaciones que podrían llevarlo de regreso a la MLS, el futbolista reveló que se convertirá en padre.

Bogusz volvió a reportar con Cruz Azul | IMAGO7

Un nuevo motivo para brillar

A través de una publicación conjunta en Instagram con su pareja, Wiktoria Wychowska, se confirmó la noticia con el mensaje: "Ella está en camino". En la imagen se puede ver al jugador de La Máquina junto a Wiktoria, quien sostiene una ecografía, confirmando que esperan a una niña. Este anuncio llega en un momento crucial de su carrera, aportando una nueva perspectiva a las decisiones que deberá tomar sobre su paradero profesional en este 2026.

La situación deportiva de Bogusz ha sido tema de debate en los últimos días. Tras reportar tarde a la pretemporada en La Noria, el jugador se reunió con la directiva celeste para expresar su deseo de buscar nuevos horizontes que le garanticen los minutos necesarios para pelear por un puesto con la Selección de Polonia de cara al próximo Mundial.



Publicación de Bogusz en redes |

Actualmente, el Houston Dynamo de la MLS ha presentado una oferta formal para hacerse con los servicios del creativo polaco. Aunque Cruz Azul analiza la propuesta económica, la salida de Bogusz liberaría una plaza de extranjero que facilitaría el registro de otros refuerzos, un factor administrativo que la directiva cementera ve con buenos ojos.

Sanción para Bogusz

A pesar del interés de otros clubes y la alegría por su futura paternidad, Bogusz deberá enfrentar una sanción administrativa interna por su ausencia injustificada durante el inicio de los trabajos bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. Por lo pronto, el jugador se mantiene entrenando con el conjunto de la Ciudad de México a la espera de que se concrete su traspaso o se confirme su permanencia para el torneo Clausura 2026.