Sheinbaum pide juicio justo para Nicolás Maduro en Nueva York tras su captura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó este martes que Nicolás Maduro enfrente un juicio justo y con celeridad en una corte de Nueva York, luego de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales.

Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 06 de enero de 2026. / Gobierno de México

¿Qué pidió Sheinbaum sobre el proceso legal?

Sheinbaum afirmó desde su conferencia de prensa matutina que, independientemente de las acusaciones que enfrenta Maduro, debe garantizarse un juicio justo en Estados Unidos. La mandataria insistió en que la justicia debe aplicarse con rapidez y equidad, y destacó que ese principio es universal, sin importar las circunstancias.

“Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre… en este caso en particular tiene que haber celeridad y justicia”, dijo la presidenta.

Sheinbaum también reiteró la posición histórica de México sobre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, señalando que no se debe respaldar el uso de la fuerza para capturar a un presidente de otro país, incluso si enfrenta acusaciones graves.

La presidenta Claudia Sheinbaum. / AP

Contexto: Captura y situación de Maduro

El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses realizaron una operación en Caracas en la que capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, según reportes internacionales. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos, entre ellos narcotráfico y otros delitos relacionados con drogas.

Cilia Flores y Nicolás Maduro en 2024. / AP

Maduro se declaró no culpable en su primera comparecencia ante una corte federal en Manhattan y denunció haber sido “secuestrado” por Estados Unidos, calificando su detención como ilegítima.

Boceto de la sala del tribunal en NY. / AP

Posición de México

La postura de Sheinbaum se enmarca en la tradición de la política exterior mexicana de no intervención y respeto a la soberanía de los países, principios contenidos en la Constitución mexicana. La presidenta ha subrayado que estos principios deben respetarse incluso cuando se trata de figuras políticas con acusaciones significativas.