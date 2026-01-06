Cuba publica nombres y fotografías de los 32 militares muertos en la captura de Maduro

Las autoridades de Cuba hicieron público este martes el listado completo con nombres, rangos y fotografías de los 32 militares cubanos que perdieron la vida durante la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, ejecutada por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Este anuncio se dio en medio de los dos días de luto nacional decretados por La Habana en honor a los fallecidos.

Cubanos en una manifestación en La Habana después de que Estados Unidos capturara a Maduro. / AP

¿Quiénes son los militares cubanos fallecidos?

El listado fue difundido por el diario oficial Granma bajo el título “¡Honor y gloria!”, y posteriormente compartido por el Ministerio del Interior de Cuba en sus redes sociales, donde también se publicaron las fotografías oficiales de los caídos.

Publican los nombres y fotografías de los 32 militares cubanos que murieron en la captura de Maduro. / X: @DrRobertoMOjeda

Los 32 militares eran parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, y cumplían tareas en Venezuela “a solicitud de sus homólogos”, según el comunicado oficial.

Entre los nombres destacados del listado están:

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)

Teniente Coronel Orlando Osoria López (45 años)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Los fallecidos incluían coroneles, mayores, capitanes y soldados de reserva, con edades que iban desde los 26 hasta los 67 años.

Publican los nombres y fotografías de los 32 militares cubanos que murieron en la captura de Maduro. / X: @DrRobertoMOjeda

Duelo nacional y homenaje oficial

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró dos días de duelo nacional —el lunes y martes— en honor a los militares fallecidos. Durante ese periodo, las banderas cubanas ondearon a media asta y se suspendieron actividades festivas en todo el país como muestra de respeto.

Trabajadores enarbolan la bandera cubana a media asta en el Tribuno Antiimperialista cerca de la embajada de EE.UU en La Habana, Cuba. / AP

El Gobierno cubano destacó que los militares “cumplieron dignamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia, en combate directo o como resultado de bombardeos a las instalaciones”, resaltando su actuación como ejemplo de “heroísmo” y “solidaridad” con Venezuela.