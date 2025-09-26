Hugo Sánchez recuerda su paso por Madrid y calienta el Derbi

Este fin de semana, en una nueva jornada en LaLiga, el Real Madrid visita el Metropolitano para enfrentar, por primera vez en la temporada, al Atlético de Madrid en una nueva edición del Derbi de la capital española.

Previo al encuentro, en donde el cuadro merengue busca mantener el invicto, los dirigidos por Xabi Alonso no han dejado ir un solo punto, ni en los partidos del campeonato español y tampoco en el primer partido de la fase de liga en la UEFA Champions League, Hugo Sánchez, figura del cuadro blanco de Madrid, ha 'calentado' el Derbi con un mensaje en sus redes sociales.

Hugo Sánchez recordó su paso por Madrid | LaLiga

"Que grandes recuerdos tengo de la mejor liga del mundo. Este sábado, el Derbi Madrileño en LaLiga entre mis dos exequipos. ¡No te lo pierdas!", escribió Hugol en sus redes sociales.

Los dirigidos por Diego Simeone buscan alargar su racha en su estadio frente al odiado rival, tienen cinco encuentros como locales sin perder frente al Real Madrid, en caso de no perder el sábado, el Atlético de Madrid igualaría su mejor racha sin caer frente a los merengues.

Hugo Sánchez con el Atlético de Madrid | Atleti

Hugo brilló en el Real Madrid

El pentapichichi llegó a España en 1981, cuatro años después se fue del Atlético de Madrid para fichar con el vecino de enfrente, con los Colchoneros, Hugo disputó un total de 152 partidos, donde anotó un total de 82 goles, donde logró ser campeón de goleo en una ocasión.

En el 85 llegó al Santiago Bernabéu, donde jugó siete temporadas, disputando 282 partidos y anotando 208 goles, con los merengues, Sánchez ganó cuatro pichichis, además de ser uno de los goleadores históricos de la institución madrileña.

Hugo Sánchez con el Real Madrid | AP

Simeone eterno

El cuadro merengue estrenará a Xabi Alonso en el banquillo merengue, siendo el séptimo entrenador en jugar un Derbi de Madrid frente a Diego Simeone, que tiene 15 años como entrenador del Atlético de Madrid.

El entrenador argentino llegó al Atlético en la temporada 2011, desde entonces, Simeone se ha mantenido como técnico en el cuadro albirojo, dirigiendo 953 partidos en todas las competencias, ganando 536, empatando 218 y perdiendo 199, con un porcentaje del 63.87& de efectividad.

Diego Simeone lleva 15 años como entrenador del Atleti | AP