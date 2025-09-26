FIFA sanciona a Malasia por alinear jugadores nacidos en el extranjero con documentos falsos

La FIFA sancionó a la Federación de Futbol de Malasia tras descubrir que los documentos presentados para naturalizar a siete futbolistas nacidos en el extranjero fueron falsificados. Los jugadores participaron en la victoria de Malasia por 4-0 sobre Vietnam en un partido clasificatorio para la Copa de Asia 2027, lo que generó un fuerte escándalo internacional.

Entre los sancionados están Gabriel Palmero, Jon Irazábal, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo y Héctor Hevel, quienes habrían violado las regulaciones de FIFA relacionadas con la falsificación y alteración de documentos oficiales. La situación dejó en entredicho la transparencia de la FAM y encendió alarmas sobre posibles irregularidades en otras federaciones.

Los jugadores implicados y sus trayectorias

De los siete futbolistas implicados, Holgado, Machuca y Garcés son de origen argentino. Holgado es delantero del América de Cali en Colombia, Machuca se desempeña como extremo en Vélez Sarsfield de Argentina, mientras que Garcés milita como defensor en el Alavés de España.

Los demás tienen diferentes nacionalidades: Palmero e Irazábal son españoles, Figueiredo es brasileño y Hevel es neerlandés. Todos habían sido alineados por Malasia con documentación alterada, lo que finalmente provocó la sanción del ente rector del fútbol mundial.

La FIFA aseguró que la FAM consultó sobre los criterios de convocatoria y “en este proceso utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados”. El caso fue catalogado como uno de los más graves de los últimos años en el futbol asiático.

Antecedentes y sanciones impuestas

Este caso recuerda a otros escándalos similares. Timor Oriental fue expulsado de la Copa de Asia 2023 por inscribir jugadores con certificados de nacimiento falsos en eliminatorias mundialistas. Asimismo, Guinea Ecuatorial fue sancionada en competencias como los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Mundial de Brasil 2014 por situaciones parecidas.

La FIFA informó que cada jugador recibió una suspensión de 12 meses y una multa de 2.000 francos suizos (2.510 dólares). Por su parte, la Federación de Malasia fue sancionada con 350.000 francos suizos (438.000 dólares), lo que supone una de las multas más altas en la región.

Además, la elegibilidad de los futbolistas para jugar con Malasia será investigada a fondo. Aunque medios vietnamitas aseguraron que su selección nacional será acreditada con la victoria 3-0 en el duelo disputado en junio, la FIFA no ha confirmado esa medida.

Impacto en la clasificación de la Copa de Asia

Este escándalo resulta aún más embarazoso para el fútbol de Malasia, dado que uno de sus dirigentes más influyentes es miembro electo del Consejo de la FIFA. La situación pone en entredicho la credibilidad de la federación y de su proyecto deportivo rumbo al torneo continental.

Actualmente, Malasia lidera el Grupo F con seis puntos en dos partidos, tres por delante de Vietnam, que ocupa el segundo puesto. Solo los ganadores de cada grupo avanzarán directamente a la Copa de Asia 2027, y restan cuatro encuentros por disputarse.

El futuro de Malasia en el certamen clasificatorio dependerá no solo de lo que ocurra en la cancha, sino también de las resoluciones disciplinarias que FIFA tome tras la investigación.

