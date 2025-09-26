Cristiano Ronaldo anota su gol número 946 en la victoria del Al-Nassr

El Al-Nassr sumó tres puntos clave en la Jornada 4 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, tras vencer 2-0 al Al Ittihad de Karim Benzema en el King Abdullah Sports City. Con goles de Sadio Mané y Cristiano Ronaldo, los Caballeros de Najd volvieron a mostrar su poderío ofensivo.

El encuentro inició con dominio de los visitantes, que rápidamente encontraron espacios en la defensa rival. Al minuto 9, el senegalés Sadio Mané abrió el marcador con una volea de primera intención, tras un centro preciso de Kingsley Coman, firmando un auténtico golazo.

El gol de Mané | @AlNassrFC

¿Cómo fue el gol de CR7?

Después del tanto inicial, el Al-Nassr mantuvo la presión alta, aunque sin tanta claridad en los metros finales. Fue entonces cuando apareció Cristiano Ronaldo, que no perdonó frente al arco y amplió la ventaja antes del descanso.

Al minuto 35, el astro portugués alcanzó su gol número 946 en su carrera profesional. La jugada inició con un rebote en el área, que terminó en los pies de Mané, quien envió un centro perfecto para que Cristiano definiera con un potente cabezazo.

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC

Segunda mitad

En la segunda mitad, el ritmo del encuentro bajó en intensidad. El Al Ittihad trató de reaccionar con Karim Benzema como principal referente, pero la defensa del Al-Nassr se mantuvo sólida para contener los intentos del conjunto local.

El portero Bento Matheus Krepski también fue clave al mantener su portería en cero, frustrando las pocas aproximaciones de peligro que generó el cuadro dirigido por Laurent Blanc.

El arquero | @AlNassrFC

Con esta victoria, el Al-Nassr se afianza como uno de los equipos protagonistas en el inicio de la temporada de la Saudi Pro League, mostrando un ataque de élite encabezado por Ronaldo y Mané.

Por su parte, el Al Ittihad tendrá que reaccionar cuanto antes si quiere mantenerse en la lucha por el título. La derrota frente a su afición dejó dudas en el accionar del equipo, que deberá mejorar para no rezagarse en la tabla de posiciones.

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC