Malas noticias para los aficionados culés, pues el equipo del FC Barcelona, confirmó las bajas del atacante Raphinha y su portero titular, Joan Garcia, esto debido a que presentaron lesión durante los últimos encuentros y tendrán que ser evaluados.

Equipo del Barcelona | @FCBarcelona

Bajas sensibles de octubre

Luego del duelo entre Real Oviedo y el FC Barcelona, correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga, donde el equipo catalán consiguió una contundente victoria de 1-3, todo parece indicará que no salieron con los brazos en alto del todo, ya que dos de sus figuras serán baja por lesión.

En el caso del portero, Joan, este tendrá que acudir a una artroscopia, para así tener un reporte preciso de lo que enfrenta, situación que lo dejaría fuera alrededor de tres semanas. Por su parte, el equipo no dio un declaración precisa sobre Raphinha, sin embargo, se espera que pueda volver luego de la Fecha FIFA.

Rahpinha en juego vs Oviedo | @FCBarcelona

¿De qué se lesionó Joan Garcia?

Sin duda alguna, el duelo disputado en la ciudad de Oviedo, no será de los más recordados por el portero español, esto debido al error que cometió ante el local para dejarlos 1-0 arriba del marcador, además de que en el cierre del partido, el jugador salió lesionado casi de inmediato.

En el comunicado, se dio a conocer que la lesión que sufre el portero es una rotura en el menisco interno de su rodilla izquierda. El tiempo aproximado de baja es de entre cuatro y sies semanas, por lo que el portero no podrá ser elegido para el club y para la selección española en la Fecha FIFA.

Joan Gracia con Barcelona | @FCBarcelona

¿De qué está lesionado Rahpinha?

Con la misma información del club, Rahpinha sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, misma que lo dejaría como baja en un periodo aproximado de tres semanas por lo que también queda fuera de la convocatoria de su selección para los juegos del mes de octubre.

Además de la representación en sus selecciones, los juegos que se perderían ambos jugadores serían los correspondientes a LaLiga y el más esencial, de la Champions, contra el actual campeón del torneo.

Rahpinha en LaLiga | @FCBarcelona

LaLiga: Jornada 7 Real Sociedad (Estadio Olímpico de Montjuic) y Jornada 8 Sevilla (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán).

UEFA Champions League: Jornada 2 Paris Saint-Germain (Estadio Olímpico de Montjuic).