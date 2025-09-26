¡Nuevos cambios! MLS y Liga MX analizan visita recíproca para Leagues Cup

La Leagues Cup, tiene semanas que finalizó; sin embargo, hay situaciones que aún no han solucionado en búsqueda de un igualdad más justa para los 18 equipos de la Liga MX y MLS, ahora se planean más cambios para hacerlo realidad.

Don Garber, comisionado de la MLS, confirmó a David Faitelson en su visita a San Diego FC que se plantea con Mikel Arriola hacer oficial la visita recíproca, en la que se estaría jugando tanto en México como en Estados Unidos.

A través de redes sociales el periodista de TUDN afirmó las palabras del dirigente de la Major League Soccer: “No estamos cerrados a nada”, catapultó el comisionado.

¿Más cambios?

Cabe mencionar, que la Leagues Cup ha tenido cambios significativos desde su creación y una de más considerables fue la que se implementó recientemente en la edición pasada donde el Seattle Sounders terminó catapultando su primera corona.

Para esta edición se eliminaron los grupos de tres equipos, en donde se hacía una mezcla de clubes de MLS con Liga MX, ahora solo se determinó en dos zonas una de cada Liga para clasificarse a los Cuartos de Final (4 de Liga MX y 4 de MLS).

Esta idea surgida para que cada Liga tuviera a su mejores clasificados después de la disputa de tres partidos cada uno y así tener enfrentamientos más interesantes en la ronda de eliminación directa; sin embargo, Liga MX se terminó despidiendo en la primera ronda de cuartos.

Dominio de MLS

Cabe mencionar, que la Leagues Cup se oficializó con el nuevo formato en 2023; sin embargo, antes de esa fecha hubo un inicio en 2019 donde Cruz Azul fue campeón y en 2021 el Club León.

Desde 2023 hasta la fecha ningún equipo de la Liga MX no ha ganado este trofeo, ni siquiera a podido estar en la antesala, la primera edición la ganó Inter Miami superando en la Final a Nashville, en 2024 Columbus Crew hizo lo propio ante Los Ángeles FC y recientemente Seattle Sounders venció al Inter Miami.

