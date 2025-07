Minimizada, sobajada, muy criticada y menospreciada, pero... ¿de verdad es tan mala la Leagues Cup? La neta del planeta, aquí entre nos, estoy seguro de que no. Lo que sucede es que muchos tienen la tradicional costumbre de criticar todo lo que está a la mano y además, subirse al tren del MAME (no me gusta usar esta palabra, pero no encuentro otra mejor en este momento), solo por joder y por hacer "segundas baratas" o simplemente por desconocimiento y carencia de un análisis serio.

Que si es un torneo incómodo, sobre todo para la Liga mexicana, por el tema del calendario, SÍ; que si les corta el ritmo cuando apenas va empezando, SÍ; que preferirían no jugarla, también; pero de ahí a que sea MALA en su concepción me parece que no. Los dos primeros días de competencia fueron vibrantes, emocionantes, intensos y con buen nivel futbolístico.

Tanto los juegos que se decidieron en los 90 minutos como los que se tuvieron que definir en penales estuvieron sumamente interesantes y se jugaron con gran entrega y sentido de rivalidad, incluso malentendida por lapsos, algo que le dio mayor emoción aún. Claro, amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, si pretendemos compararla con otras ligas (léase europeas, por ejemplo), estamos súper "jodidos y jodidas", con todo respeto (y sin él también). Debemos entender y no darle tantas vueltas, que esta es la liga que nos corresponde y la que tenemos, y listo. Hay que agradecer que al menos se ha modificado el formato con el afán de hacerla menos tediosa, menos especulativa y más competitiva en las primeras dos semanas que dura la fase de grupos.

Habrá que perfeccionarla todavía más, quizá el tema de intercambiar la localía entre otras cosas, podría funcionar, pero ahí va. Seguro cada edición mejorará y se actualizará, ahora pregunto: ¿a poco no le interesa ganar la copa al AMÉRICA que se quedó con las manos vacías el semestre que acabó?, ¿a poco no le gustaría ganarla a CHIVAS que últimamente es una LÁGRIMA?, ¿a poco no le vendría bien ganarla al MAZATLÁN, al PUEBLA o a JUÁREZ que, además, para ellos es la única posibilidad de tener roce internacional?

Después del desastroso Mundial de Clubes, ¿alguien cree que el PACHUCA no querrá levantar esta copa? Lo mismo pasa con CRUZ AZUL, TIGRES, RAYADOS, ATLAS, PUMAS... Claro que sí, es obvio, y así me puedo seguir con los demás equipos de nuestra Liga MX, entre ellos el TOLUCA que sumaría su tercer trofeo consecutivo en siete meses, en caso de conseguirlo. Y del otro lado pregunto... ¿a poco el COLUMBUS CREW no querrá volverla a ganar y defender así el título del año pasado? O el propio "INTER MIAMI Y LOS AMIGOS DE MESSI", ¿alguien tiene dudas de que quisieran volverla a levantar como en el 2023, y más ahora que el equipo de La Florida se reforzó con Rodrigo De Paul, por ejemplo? Por cierto, el exAtlético de Madrid y seleccionado argentino ya debutó, jugó todo el partido y el INTER le ganó al Atlas 2 a 1.

Por eso insisto y pregunto, y además con esto concluyo: ¿de verdad la LEAGUES CUP es tan tan tan tan mala como muchos (no todos) la quieren ver o hacer ver? Yo digo y afirmo que NO, pero la mejor opinión la tienes tú como siempre, querida bandaaaaaaa.

Muchas gracias otra vez y nos reencontramos la semana que bien. ¡Saludos!

