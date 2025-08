Discriminados en su Leagues Cup

La Leagues Cup ha dejado sorpresa y drama, mi Franky, pero no todo ha sido positivo, pues la mayoría de clubes mexicanos, que son dueños del 50% del torneo, mientras los de la MLS son dueños del otro 50%, tienen ya lista de quejas a pesar de la mejora en el formato y coinciden en una: “Parecemos invitados”, pues la preferencia por los de Estados Unidos y Canadá es notable.

No sólo es por tener que viajar al vecino del Norte, donde están los dólares que quiere Doña Fede, sino que mientras a los Eme-Ele-Seros les acomodan la logística para que casi no salgan de casa, a los MX los mandan en charters que van de lado a lado del país, que además les cambian horarios y les rompen la planificación. El mejor ejemplo es lo que le ha pasado a Tigres.

El Turco Mohamed fue de los valientes que se quejó por lo que sucedió en el Estadio Sports Illustrated, donde en cuatro días se jugaron cuatro partidos y hubo un concierto; Toluca disputó su segundo duelo minutos después que el León ante NY City en la misma cancha, en malas condiciones. En un terreno adecuado, no sólo ganan al Montreal, lo golean. Ventaja para la MLS.

Además, a New York le dieron el vestidor estelar de local y a La Fiera, en lugar de darle el vestidor estelar de visitante, lo mandaron al rinconcito de los juveniles y mejor se lo asignaron al Montreal, que jugaba el siguiente partido ¡y en calidad de visitante administrativo! El local administrativo eran los Diablos Rojos, a los que también los mandaron a la esquina de los juveniles.

Y así hay cada joyita que cuentan los clubes MX, que luego te cuento porque ya se me fue media columna y falta lo mejor.

CASI FRENAN REPORTAJE AZUL DE FAITELSON

Muchas opiniones encontradas el reportaje de Faitelson en Televisa sobre el sueldo de Giakoumakis en Cruz Azul, y no por lo del salario, que no es extraordinario para nuestro inflado futbol, sino por las veladas acusaciones que hizo sobre el Director Deportivo de La Máquina: “Ofreceremos documentos de cómo y a quiénes se salpica en este mundo azul que se torna oscuro, así como cuentas bancarias”, afirmó el periodista en la primera entrega de TUDN, e hizo referencia a “tres, cuatro millones de dólares al mes a nombre de un tal Iván Daniel Alonso Vallejo”.

Pues me contaron que cuando en TUDN vieron el material que preparó Faitelson, de inmediato tocaron base en la alta esfera de Televisa, pues hace implicaciones delicadas a la directiva de uno de los clubes de los que tienen derechos. Escaló y la orden en principio era “no va”. Sin embargo, el periodista mostró documentos, argumentó la pieza con la alta esfera y de último minuto, se publicó.

Sin embargo, Faitelson después nos desilusionó a varios cuando respondió en redes que él no había acusado a nadie: “Si tuviera pruebas, las mostraría. No las tengo. Sólo presenté documentos de un contrato donde parecen exagerarse las cifras”, además me cuentan que las siguientes entregas no son seguras. ¿Entonces? Ojalá que no sea censura, contrario al nombre de su programa.

Eso sí, hay que aclarar que el periodista de TUDN exageró en la cifra que le impresionó, de 28.9 millones de los verdes por Yukamakis, pues ese monto es por el contrato completo de cuatro años, pero sólo ha pasado uno y se ha pagado uno; además, la cifra no se cumplirá, es más, hasta bajará, pues La Máquina busca traspasarlo y recuperar algo de lo invertido.

CRUZ AZUL ESPERA PARA REACCIONAR

Claro que esta sorpresa de Faitelson por el sueldo de Giorgos no pasó desapercibida en La Noria, más específico en Gran Sur, en donde esperan ver y analizar lo que aún tienen por mostrar Televisa y el comunicador para reaccionar. Y no en su contra, sino con quienes filtraron esta información confidencial. De entrada, me cuentan que la directiva cementera asegura saber de quiénes obtuvo los documentos, de un representante y de personas con acceso al interior del equipo a los que les es incómodo Iván Alonso con el orden que impuso, pues le cortó el camino para meter la mano a la canasta celeste a más de uno. ¿Será? Veamos.

¿HABRÁ REPORTAJE DE AMÉRICA Y SAINT-MAXIMIN?

Pues bien valdría la pena. Mi admirado Faitelson se sorprenderá seguro porque el América cerró un contrato por Saint-Maximin mayor que el de GG en La Noria: me contaron que desde el Nido pagarán 12 millones de dolarucos al Al-Ahli de Arabia Saudita por el francés, que tendrá sueldo de 4.5 melones anuales por cuatro años, cifras que superan a lo de Giakoumakis, sin contar los bonos que repartirán las Águilas. Eso sí, el galo llega con mayor expectativa para lucir, a pesar de que mi Mourinho de Oro ya lo reventó porque en Turquía lo dirigió y lo vio con sobrepeso y sin entrenar. Pero no le creas, Ame, mi quincena a que Allan la rompe en Liga Meme X. Al tiempo.

