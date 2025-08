¡Sin miedo a la multa! Mohamed critica el mal estado de las canchas en la Leagues Cup

Toluca sumó sus primeros tres puntos dentro de la Leagues Cup, con una auténtica obra de arte de Paulinho. Pese a la victoria, Antonio Mohamed fue crítico con respecto al accionar de su equipo en el segundo tiempo, ya que mencionó que debido a las malas condiciones del terreno de juego, su equipo no pudo jugar de la mejor manera.

"En un torneo como este, con jugadores de jerarquía como hay, no podemos presentar un campo de juego en esta condición. Hay tres partidos menos de 24 horas, nosotros fuimos el tercer partido y realmente no es bueno para la salud, para el espectáculo y para los jugadores. Si uno se pone a ver por la televisión el partido, los que estaban en la cancha en el segundo tiempo, era todo pelotazo para arriba", comentó Mohamed.

Mohamed | IMAGO7|

'El Turco' también agregó que no tiene miedo o algún temor por recibir alguna multa, pues para él no criticó al certamen, sino a otro factor. Para el estratega argentino, las malas condiciones no solo afectaron al conjunto de los Diablos, sino también al conjunto canadiense de Montréal.

"No (sobre miedo ante una posible multa), pero no es una crítica al torneo, es una realidad de lo que pasó, ¿no? Se jugaron tres partidos en menos de 24 horas en el mismo campo y nosotros fuimos el equipo que jugó el tercer encuentro. Hubo un preliminar antes que nosotros, y el campo está en pésimas condiciones. Entonces, no es una crítica, sino que estamos defendiendo nuestro lugar", sentenció Mohamed.

Acciones del juego | IMAGO7|

Paulinho y el gol del año

De igual forma, Mohamed terminó su conferencia de prensa con ciertos elogios a Paulinho, quien anotó una verdadera obra de arte para el triunfo de Toluca. El jugador lusitano se alzó por los cielos y con una chilena magistral le dio la ventaja parcial y definitiva al equipo Escarlata.

"Me parece que es el gol del torneo. Por más que haya más goles, me parece que es difícil superarlo. Dónde entró la pelota, para ganar un partido. Creo que tiene mucha jerarquía Paulinho", aseveró.

Mohamed | IMAGO7|

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Suscríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro:

https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

No importa si vas con los equipos mexicanos o con los de la MLS: la pasión está garantizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNTAS VICTORIAS TIENE LA LIGA MX Y LA MLS EN LA LEAGUES CUP 2025?