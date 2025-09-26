Así funcionará la Tarjeta VERDE con el arbitraje dentro del Mundial Sub-20 de la FIFA

Llegó la evolución de la tecnología en el Mundial Sub-20 por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA); la innovación se hará presente en la justa para probar el nuevo funcionamiento de la tarjeta VERDE dentro del futbol.

Chile, sede del campeonato de la especialidad, recibirá por primera vez esta nueva implementación de la cartulina, un sistema que tiene como nombre Football Video Support (FVS) que busca agilizar el juego, reducir los costos de implementación para llegar a países con menos recursos y ayudar a los árbitros.

Nuevo sistema de la FIFA l LuisOmarTapia

Esta nueva incorporación tiene la utilización de menos personal que el ya famoso VAR; FVS consiste en entregar el control de las revisiones a los entrenadores de los que equipos que se encuentran participando en dicho juego, mismos que podrán solicitar las revisiones de las jugadas.

¿Cómo funcionará la tarjeta VERDE?

Las revisiones que se busquen realizar con la cartulina verde serán limitadas a un números de dos solicitudes por partido; en este ámbito entran la revisiones en goles, penales, tarjetas rojas directas o errores de la identidad del jugador, es aquí donde los entrenadores se la presentarán al silbante para que se haga dicha revisión.

Tarjeta VERDE l FABIANESTAY10

Tarjeta VERDE ya tiene experimentos

Cabe mencionar, que no será la primera vez que se utilice esta nueva metodología, pero sí en un torneo de esta magnitud, para hombres, por parte de la FIFA, el sistema ya se ejecutó en el Mundial Femenino Sub-20 que se desarrolló en Colombia.

El sistema también entró en vigor en la Copa Juvenil Blue Stars. Mientras tanto, su primera aparición se dio en la Copa del Mundo Futsal realizada en Lituania en 2021. Esta misma estará en la temporada 2025.25 de la Liga F, rama femenina de España.

Sistema FVS l FABIANESTAY10

La Selección Mexicana tendrá el honor de jugar ante esta nueva implementación donde hará su debut desde el Grupo C donde comparte sector junto a selecciones de gran talla como Brasil, España y Marruecos.

Entre los jugadores más destacados del representativo mexicano se encuentran: Gilberto Mora, la joya más preciada del futbol mexicano, Obed Vargas, Elías Montiel y compañía.



Mundial Sub-21 l fifaworldcup_es