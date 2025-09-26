Oficial: Jugador de América es suspendido un año por FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó sanciones a la Federación de Futbol de Malasia (FAM) y a siete futbolistas profesionales, entre ellos el atacante argentino Rodrigo Holgado, actual jugador del América de Cali.

Holgado, castigado por un año

El delantero escarlata fue encontrado culpable de infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA sobre falsificación de documentos. Como consecuencia, recibió una multa de 2.000 francos suizos y una suspensión de 12 meses de toda actividad relacionada con el futbol.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el club colombiano, pues Holgado era uno de los referentes ofensivos de los Diablos Rojos. La sanción lo alejará de los entrenamientos y partidos oficiales durante un año, dejando un hueco importante en el ataque del equipo.

Otros jugadores involucrados

Además de Holgado, también fueron sancionados Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano. Todos recibieron la misma pena: multa y suspensión de 12 meses.

Multa para la Federación de Malasia

La Federación de Futbol de Malasia (FAM) fue condenada a pagar una multa de 350.000 francos suizos por su participación en el caso. Según FIFA, las investigaciones se realizaron bajo los procedimientos ordinarios y tras evaluar todas las pruebas presentadas.

¿Cuánto tiempo estará fuera?

La suspensión de Holgado obliga al club vallecaucano a replantear su estrategia ofensiva en lo que resta de la temporada. El argentino había sido clave en el esquema del equipo, y ahora su ausencia genera incertidumbre en el frente de ataque.

El atacante no podrá jugar, entrenar ni estar vinculado en ninguna actividad oficial relacionada con el futbol hasta que finalice la sanción. De esta forma, el América de Cali pierde a uno de sus jugadores más importantes para 2025.

La sanción llega en un momento decisivo de la trayectoria de Holgado. Con paso por clubes como Tiburones Rojos, Audax Italiano y ahora América de Cali, el delantero argentino enfrenta un año de inactividad que podría complicar su continuidad en el futbol internacional.

