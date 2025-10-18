Roma vs Inter de Milán EN VIVO Serie A Jornada 7

La Serie A italiana vive un arranque vibrante y el Estadio Olímpico de Roma es escenario de uno de los partidos más esperados de la jornada 7: Roma vs Inter, un clásico moderno que promete emociones y puede alterar la parte alta de la tabla. Ambos equipos llegan en gran momento y con la necesidad de dar un golpe de autoridad en un torneo que, como cada año, se perfila para ser sumamente competitivo.

La Roma, dirigida por un cuerpo técnico que ha sabido equilibrar experiencia y juventud, se ubica en la segunda posición de la tabla, igualada en puntos con el Napoli, el actual campeón, pero con menor diferencia de goles. La Loba viene de conseguir una valiosa victoria 2-1 ante Fiorentina como visitante, aunque su rendimiento reciente ha dejado algunas dudas, especialmente tras la derrota en casa ante el Lille por la Europa League, donde mostró una versión más errática.

El conjunto capitalino sabe que no puede ceder terreno si quiere mantenerse en la pelea por el liderato. La afición romanista, siempre exigente, espera una respuesta contundente ante un rival directo como el Inter, al que aventaja por tres puntos en la clasificación. Un triunfo no solo reforzaría su candidatura al título, sino que también consolidaría su confianza después de una semana irregular.

Del otro lado, el Inter de Milán llega encendido. Los nerazzurri ocupan la cuarta posición del campeonato y atraviesan un momento dulce en todas las competencias. En su más reciente compromiso de Liga, golearon 4-1 a Cremonese, mostrando solidez ofensiva y una notable mejoría en el funcionamiento colectivo. Además, en la Champions League, el equipo lombardo reafirmó su buen presente con un contundente 3-0 sobre Slavia Praga, confirmando su poderío tanto en Italia como en Europa.

Un duelo con historia y presente de alto voltaje

El enfrentamiento entre Roma e Inter tiene siempre un sabor especial. Ambos clubes comparten una rivalidad que ha crecido en intensidad durante las últimas dos décadas, con partidos memorables que han definido títulos y posiciones clave. En su último cruce, el 27 de abril de este año en San Siro, la Roma se impuso 1-0 con gol de Matías Soulé, rompiendo una racha de resultados adversos y enviando un mensaje claro: La Loba también sabe ganar en escenarios grandes.

El Inter, bajo la dirección técnica de un equipo que ha sabido potenciar su plantilla, llega con una racha de cinco partidos oficiales sin conocer la derrota. La solidez defensiva, liderada por Acerbi y Bastoni, y la potencia ofensiva de Lautaro Martínez, han sido pilares de su resurgir. El capitán argentino atraviesa un momento excepcional, siendo el máximo referente del equipo en el ataque y una amenaza constante para cualquier defensa.

Por su parte, la Roma confía en el olfato goleador de Paulo Dybala y en la creatividad de Pellegrini para desequilibrar en el mediocampo. La clave estará en cómo logre imponer su estilo ante un Inter que no cede fácilmente la posesión y que sabe castigar cualquier error. La presión, además, recae sobre la defensa romanista, que ha mostrado cierta fragilidad en los últimos compromisos europeos.