¡Victoria y liderato! Roma venció a Fiorentina y amarra la punta de la Serie A

El duelo disputado en el Estadio Artemio Franchi, correspondiente a la Jornada 7 de la Serie A, la Roma se llevó los tres punto ante una Fiorentina que se hunde cada vez más en la tabla.

AP

Primer tiempo lleno de acciones

Desde el arranque de la primera mitad, los pupilos de Gian Piero Gasperini, salieran a demostrar porque son el actual líder el campeonato y a mostrar todo su poder ofensivo en el rectángulo de juego.

AP

Apenas ene minuto 5 la Roma ya avisaba con un disparo de media distancia por parte de Artem Dovbyk, sin embargo, este se fue desviado y sólo quedó en suspiros de la grada.

Las acciones despertaron al minuto 14, gracias a una buena jugada de Caviglia, quien tras desprenderse la la marca, el jugador sirvió para el atacante Moise Kean, quien no perdonó y puso arriba a los locales 1-0.

La Roma no tardó mucho en reaccionar y gracias a un buen zapatazo de Matías Soulé, los visitantes empataron las acciones. Tras la anotación, el equipo Giallorossi, se volcó al frente y metió en su área a la Fiorentina, presión que no tardó en surtir efecto.

Ocho minutos después del empate, la Roma aprovechó un descuido defensivo y el propio Soulé volvió a aparecer en el marcador, esta vez con una asistencia para el italiano, Bryan Cristante, quien no perdonó y puso 1-2 a la Roma.

AP

Segundo tiempo de trámite

La Fiorentina, impulsada por la grada, intentó llegar al arco rival, pero tuvieron poca suerte, además de encontrarse con una defensa bien ordenada y a un Mile Svilar que bajo palos no falló.

Al final, la Roma se llevó tres puntos de visitante muy valiosos y que le bastan para ser líder de la Serie A. Por su parte, la Fiore tendrá que prepararse y aprovechar la Fecha FIFA para darle vuelta a la página.



AP