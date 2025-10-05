Napoli vs Genoa EN VIVO Serie A Jornada 6

Napoli vs Genoa EN VIVO Serie A Jornada 6

REDACCIÓN RÉCORD
5 de Octubre de 2025

 

 

La Jornada 6 de la Serie A ha dado muchas emociones, pero aún resta por disputarse uno de los duelos más atractivos: Napoli vs Genoa de Johan Vázquez.

¿Recuperan la cima?

Los napolitanos perdieron el liderato de la competencia el pasado fin de semana tras caer ante el Milan, aunque siguen igualados en puntos y querrán seguir en la pelea al tú por tú.

Para seguir en la cima, están obligados a ganar, aunque también deberán esperar el resultado de los rossoneros, que visitan a la Juventus un par de horas después.

¿Resistirán Genoa y Johan Vázquez?

Del otro lado, el conjunto genovés no logra levantar y ha tenido un muy mal inicio de temporada. De momento, marchan en la última posición de la tabla con solo dos puntos sumados.

La fecha anterior recibieron en casa a la Lazio y fueron goleados 3-0; aún no han ganado en la campaña.

