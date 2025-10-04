"Hay prejuicios sobre futbolistas mexicanos": revela agente de Santiago Giménez y Gilberto Mora

La reconocida agente de futbolistas, Rafaela Pimenta, reveló una de las razones más profundas por las que pocos jugadores mexicanos logran dar el salto a las grandes ligas europeas. Según la representante de figuras como Erling Haaland, Santiago Giménez y Gilberto Mora, existe un prejuicio instalado en el futbol europeo sobre el rendimiento de los mexicanos en el extranjero.

Giménez festeja gol | AP

¿Por qué no van más jugadores mexicanos a Europa?

Durante una entrevista con ESTO, Pimenta explicó que, más allá de los precios del mercado o la comodidad que algunos futbolistas encuentran en la Liga MX, hay clubes que dudan del desempeño de los jugadores mexicanos debido a antecedentes negativos de quienes no lograron consolidarse en el Viejo Continente.

“Lo viví claramente con Santiago Giménez en su traspaso. Existe un poco, un poco de prejuicio sobre los jugadores mexicanos. Cuando yo hablaba con equipos me decían: ‘Los jugadores mexicanos en nuestro país no vienen bien’, ‘los futbolistas mexicanos han hecho mal las cosas acá’. Si un jugador ha hecho mal, no quiere decir que el otro lo va a repetir”, señaló la agente brasileña.

Pimenta recordó que este sesgo fue evidente durante las negociaciones de Santiago Giménez con el Milan, cuando el club italiano le comentó que no tenía buenas referencias de futbolistas mexicanos por sus experiencias pasadas en la Serie A. Y es que, hasta la llegada de Hirving Lozano al Napoli, el futbol italiano había sido una pesadilla para varios aztecas.

Mora festeja anotación | AP

“Héctor Moreno, Rafa Márquez, Pedro Pineda, Miguel Layún… todos tuvieron un paso penoso por el futbol italiano”, recordó la publicación. En la actualidad, Johan Vásquez y Santiago Giménez intentan cambiar esa percepción y unirse a Lozano como ejemplos de mexicanos exitosos en Europa.

La agente, sin embargo, se mostró confiada en que el talento siempre termina imponiéndose: “Yo creo que el talento de Gilberto habla tan alto, se dice tan fuerte, que hoy no importa que sea mexicano. Los equipos que me han llamado están encantados con él. No me parece que alguien diga: ‘es mexicano, entonces no va a funcionar’”.

Pimenta asegura que Xolos protege a Gilberto Mora

Pimenta también destacó que Gilberto Mora, joya de 16 años del Club Tijuana, está bien protegido en su entorno. Aseguró que tanto su familia como la directiva de Xolos, encabezada por Jorge Alberto Hank, saben cómo gestionar el crecimiento del joven mediocampista.

“Mira, yo cuando estuve, estuve ya con Jorge Alberto Hank (propietario de Xolos). Estuve con él algunas veces, encontré un hombre inteligente, muy bien preparado, que sabe muy bien lo que está haciendo. Conoce el mercado, conoce a los jugadores, conoce el fútbol y tiene gran pasión. Además, encontré un hombre que tiene humanidad y que se interesa por Gilberto de verdad, por él, por su familia, por el bien de ellos. Son inteligentes, saben lo que están haciendo y yo estoy convencida. Te puedo decir que Jorgealberto sabe muy bien cómo hacerlo, qué hacer y qué lo va a hacer muy bien”, sentenció.

Con sus declaraciones, Pimenta puso sobre la mesa un tema pocas veces discutido: los prejuicios estructurales que aún enfrentan los futbolistas mexicanos en Europa. Un obstáculo invisible que, más allá del talento, sigue marcando la diferencia entre abrir o cerrar las puertas del futbol más competitivo del planeta.

Mora en acción | AP



