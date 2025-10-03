Pabellón El Alma del Mundial abre sus puertas en Guadalajara de cara a la justa en 2026

En el marco de las Fiestas de Octubre, Guadalajara celebró la inauguración del Pabellón El Alma del Mundial, un espacio dedicado a rendir homenaje a la memoria futbolística de la ciudad y a su histórica conexión con la Copa del Mundo. La capital jalisciense, que ha sido sede en dos ediciones mundialistas (1970 y 1986) y se prepara para albergar la justa de 2026, abrió este recinto con una emotiva ceremonia en la que se reconoció a grandes leyendas del balompié nacional.

Inauguración del Pabellón El Alma del Mundial | ESPECIAL

Exjugadores como Guillermo "Campeón" Hernández, Ignacio "Cuate" Calderón, Javier "Cabo" Valdivia, Isidoro "Chololo" Díaz, Gustavo "El Halcón" Peña, Fernando Quirarte y Javier Hernández (padre) recibieron un homenaje por la huella que dejaron en la historia del futbol mexicano y mundial. El acto inaugural, celebrado en el Auditorio Benito Juárez, estuvo acompañado por autoridades estatales, municipales y representantes de la FIFA.

"Felicito a Guadalajara por ser pionera en abrir este espacio que conecta cultura y deporte. Este pabellón es reflejo del orgullo de una ciudad que ya vive con intensidad la Copa Mundial de la FIFA 2026™", expresó Jürgen Mainka, Director de la FIFA en México, durante su participación en el evento.

¿Qué hay en el Pabellón El Alma del Mundial?

El pabellón cuenta con 580 metros cuadrados en los que los visitantes pueden recorrer experiencias inmersivas que van desde un túnel multisensorial que simula la entrada a un estadio, hasta un Museo de Memorabilia curado por Gabriel Bustamante, donde se exhiben camisetas, balones y objetos de figuras como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco.

Nuevo balón del Mundial 2026 | ESPECIAL

Uno de los atractivos principales es la exhibición del balón oficial "Trionda", que rodará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, además del Muro "Deja tu Huella", donde los asistentes pueden plasmar su firma como parte de un legado colectivo. También se incluyen experiencias audiovisuales como Experimenta la Gloria, que recrea la sensación de levantar la copa, y dinámicas interactivas como el Photo Opp Agaves GDL 26, el Soccer Bowling y el Photo Slow en cámara lenta.

¿Qué días estará abierto el Pabellón El Alma del Mundial?

El Pabellón permanecerá abierto del 3 de octubre al 4 de noviembre de 2025, con un horario de 10:00 a 20:00 horas, y se espera que sea uno de los atractivos más concurridos de las Fiestas de Octubre. Para las autoridades locales, este espacio representa no solo una celebración del futbol, sino también una oportunidad de fortalecer el turismo cultural y deportivo en la región.

Con esta inauguración, Guadalajara reafirma su papel como una de las sedes más emblemáticas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidándose como una ciudad que respira futbol y que mantiene viva su identidad cultural a través de tradiciones que trascienden generaciones.

Exposiciones en el evento | ESPECIAL