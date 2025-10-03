Esta es la actividad de los futbolistas mexicanos en el futbol europeo

El futbol europeo vivirá un fin de semana cargado de emociones, donde varios jugadores mexicanos tendrán actividad en ligas importantes, destacando algunos duelos de alto nivel que llaman la atención de la afición.

Este sábado 4 de octubre, el defensor César Montes verá acción en la Liga de Rusia con el Lokomotiv Moscú, cuando se enfrenten al Dynamo Moscú en punto de las 10:45 de la mañana.

Ochoa tendrá actividad este fin de semana | IMAGO7

Unos minutos más tarde, a las 11:00 am, el arquero Guillermo Ochoa saldrá a la cancha con el AEL Limassol. El portero mexicano vive una nueva etapa en el futbol europeo y su partido podrá ser seguido en México a través de Claro Sports.

El domingo también promete grandes encuentros. A las 12:45 pm, Santiago Giménez será protagonista de un verdadero choque de titanes cuando el AC Milan juegue contra la Juventus en la Serie A. El juego se transmitirá por ESPN y podría marcar otro capítulo importante en la joven carrera del atacante mexicano.

A las 10:00 de la mañana, el zaguero Johan Vásquez tendrá actividad con el Genoa, que se mide al Napoli, actual campeón de Italia. El compromiso podrá seguirse en México a través de Disney+.

César Huerta con el Anderlecht | X

En Países Bajos, Mateo Chávez también verá minutos este domingo con el AZ Alkmaar frente al SC Telstar, en duelo programado para las 8:45 am y que se transmitirá por Disney+ y ESPN 3.

Por su parte, el mediocampista Orbelín Pineda jugará con el AEK Atenas en el futbol griego, cuando su equipo se mide ante el Kifisia a las 9:00 am.

En Turquía, Edson Álvarez tendrá acción con el Fenerbahce ante el Samsunspor en punto de las 11:00 am, un encuentro disponible en México por Disney+ y ESPN 2.

Pineda celebra gol con el AEK | AP

Finalmente, muy temprano en la jornada dominical, a las 5:30 am, el Anderlecht de César Huerta enfrentará al Standard de Lieja en Bélgica. El partido podrá seguirse en DAZN, marcando otra oportunidad para que el atacante azteca sume protagonismo en Europa.

Con esta agenda, el fin de semana será de mucho seguimiento para la afición mexicana, que podrá disfrutar de sus representantes brillando en distintas ligas del Viejo Continente.