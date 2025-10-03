¡Rumbo al Mundial 2026! Fabio Cannavaro tiene acuerdo verbal para convertirse en DT de Uzbekistán

Fabio Cannavaro será oficialmente nuevo entrenador de Uzbekistán para el Mundial 2026; el italiano tiene paso y medio con el seleccionado, ya clasificado a la próxima justa mundialista, luego de darse a conocer la aceptación verbal.

De acuerdo, con información de Fabrizio Romano el exjugador solamente faltan detalles, tras la aceptar el puesto como entrenador: “Acuerdo vigente sobre los términos del contrato con documentos formales que se espera sean revisados y firmados en 24/28 horas”.

Fabio Cannavaro l CGTNSportsScene

Perfil del DT

Fabio Cannavaro tendrá una nueva vitrina para exponer su perfil como entrenador en el máximo evento mundial después de haberse retirado en 2012 y debutar en los banquillos con el GZ Evergrande donde estuvo de 2014 a 2015.

Se acerca al banquilo de Uzbekistán l CGTNSportsScene

Tras su paso con China pasó al futbol de Arabia Saudita para integrarse a Al-Nassr; sin embargo, su presencia apenas pudo permanecer solo cuatro meses a finales de 2015 y principios de 2016; tuvo que volver nuevamente al país asiático.

En su regreso al futbol asiático lo hizo por menos de un año figurando en el banquillo de Tianji Tianhai para entonces sí consolidarse por más de tres años con el Evergrande y dio el salto a Europa como DT con Benevento, Udinese y Dinamo Zagreb.

Cannavaro como DT l CGTNSportsScene

Balón de Oro en 2006

Fabio Cannavaro hizo su debut profesional jugando con el Napoli en 1992, equipo donde estuvo hasta 1995, pasando al Parma FC, Inter de Milán, Juventus, Real Madrid y concluyendo su extensa carrera con Al-Ahli de Dubai entre 2010-2011.

Cannavaro tuvo un año excepcional como jugador en 2006, resaltando principalmente en el Mundial de Alemania con Italia para conquistar el Balón de Oro, además de ganar el premio al Mejor Jugador del Mundo por FIFA.

El defensor destacó por la anticipación, liderazgo, juego aéreo y capacidad defensiva pese a no ser excesivamente alto para un central, sus condiciones lo hicieron ganarse el apodo de “Il Muro de Berlín” y especialmente tras el Mundial de Italia en Alemania.

Cannavaro rumbo al Mundial 2026 l FootballDeva